Lucrezia Stefanini supera Bonaventure e accede al tabellone principale di Miami. In teoria in caso di vittoria al secondo turno sfiderà Jasmine Paolini

Lucrezia Stefanini conquista con autorità l’accesso al tabellone principale del WTA 1000 di Miami, superando la belga Ysaline Bonaventure con un netto 6-3, 6-1 in un match dominato dall’inizio alla fine.

Per la tennista toscana classe 1998 si tratta della terza apparizione in un tabellone principale di un torneo WTA 1000, dopo i due passaggi al Foro Italico di Roma, ma questa ha un sapore particolare, trattandosi del primo “Mille” conquistato lontano da casa.

L’andamento del match è apparso chiaro fin dalle prime battute, con l’italiana che ha immediatamente messo pressione alla belga (attualmente costretta a utilizzare spesso il ranking protetto dopo la lunga assenza per l’operazione al ginocchio del 2024), portandola ai vantaggi nel secondo game e strappandole la battuta a 30 nel quarto. Da quel momento, il primo set è stato praticamente in discesa: Stefanini non ha concesso nulla nei propri turni di servizio, mentre Bonaventure non è mai riuscita ad avvicinarsi nei game in risposta dell’azzurra. Risultato finale del primo parziale: 6-3.

Ancora più dominante la prestazione della nativa di Carmignano nel secondo set. L’italiana è partita a razzo, volando sul 4-0 in un lampo e dimostrando la netta superiorità tecnica del suo tennis in questa giornata. Il 6-1 finale è arrivato in meno di mezz’ora, con l’intero match che si è concluso in appena 53 minuti.

Ora per Stefanini si aprono le porte del tabellone principale dove sfiderà la slovacca Rebecca Sramkova, ed in caso di vittoria ci sarebbe un derby tutto italiano contro Jasmine Paolini.

Con questa prestazione convincente, la tennista italiana dimostra di attraversare un buon momento di forma e si prepara ad affrontare con fiducia il prestigioso torneo della Florida.

WTA Miami Ysaline Bonaventure • Ysaline Bonaventure 0 3 1 0 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 6 6 0 Vincitore: Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ysaline Bonaventure 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ysaline Bonaventure 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Ysaline Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Ysaline Bonaventure 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ysaline Bonaventure 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ysaline Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ysaline Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ysaline Bonaventure 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ysaline Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lo spot della Stefanini

