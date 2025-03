Federico Cinà in finale al Challenger di Hersonissos: battuto Karatsev in semifinale (Video)

Federico Cinà ha raggiunto la sua prima finale in un torneo Challenger. L’impresa è stata compiuta nel torneo greco di Hersonissos, a Creta, dove il giovane tennista italiano ha superato in semifinale il russo Aslan Karatsev, numero 207 del ranking ATP, con il punteggio di 6-4, 6-2.

Il percorso di Cinà (n.557 ATP) nel torneo sul cemento dell’isola greca, dal montepremi di 54.000 euro, è stato caratterizzato da grande personalità e capacità di gestire i momenti decisivi della partita. Nel primo set, dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo gioco, l’azzurro ha piazzato il break decisivo sul 4-4, subito dopo aver annullato una delicata palla break nel game precedente che avrebbe mandato Karatsev a servire per il set.

Nel secondo parziale, Cinà ha mostrato carattere e resistenza, trovandosi sotto 0-2 e riuscendo ad annullare diverse palle game che avrebbero portato il russo sul 3-0. Da quel momento, l’italiano ha cambiato marcia, inanellando un impressionante parziale di sei game consecutivi, con la complicità anche del russo, che gli ha permesso di chiudere set e match con il punteggio di 6-2.

Questa vittoria proietta Cinà nella sua prima finale Challenger della carriera, dove domani affronterà il vincente del match tra Kuzmanov e Negritu, con la possibilità di conquistare il titolo più importante della sua giovane carriera.

Il successo ottenuto in Grecia, unito alla recente vittoria in un torneo Future la scorsa settimana, ha già prodotto un significativo balzo nel ranking per l’azzurro, che nel live ranking si trova ora intorno alla posizione 441 del mondo, con la prospettiva di migliorare ulteriormente in caso di vittoria nella finale di domani.

Per Cinà, questa settimana rappresenta un punto di svolta nella sua ascesa nel tennis professionistico, dimostrando di poter competere e vincere anche contro avversari di esperienza e classifica superiore come Karatsev, ex top 20 mondiale.

ATP Hersonissos Federico Cina Federico Cina 6 6 Aslan Karatsev [2] Aslan Karatsev [2] 4 2 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Cina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Karatsev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Statistica Cinà 🇮🇹 Karatsev 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 242 195 Ace 1 2 Doppi falli 5 5 Prima di servizio 28/62 (45%) 36/63 (57%) Punti vinti sulla prima 20/28 (71%) 22/36 (61%) Punti vinti sulla seconda 17/34 (50%) 9/27 (33%) Palle break salvate 5/7 (71%) 2/7 (29%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 233 129 Punti vinti sulla prima di servizio 14/36 (39%) 8/28 (29%) Punti vinti sulla seconda di servizio 18/27 (67%) 17/34 (50%) Palle break convertite 5/7 (71%) 2/7 (29%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 37/62 (60%) 31/63 (49%) Punti vinti in risposta 32/63 (51%) 25/62 (40%) Totale punti vinti 69/125 (55%) 56/125 (45%)





Francesco Paolo Villarico