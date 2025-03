Paolini analizza la sconfitta: ‘Contro Samsonova ho fatto fatica fisicamente” (Video)

Jasmine Paolini è stata sconfitta questa notte in Italia da Liudmila Samsonova negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells. La tennista toscana, attualmente numero 6 del ranking mondiale, sperava di avere le armi per contrastare efficacemente la sua avversaria, ma è stata invece travolta con il punteggio di 6-0, 6-4 in un incontro che si è rivelato quasi a senso unico.

Da una parte la giocatrice russa ha disputato un match di altissimo livello, dall’altra Paolini è riuscita a trovare qualche soluzione solo quando ormai la partita era già ampiamente compromessa. Nel primo set, in particolare, l’azzurra non è mai riuscita a entrare in partita, subendo un netto 6-0 che non ha lasciato spazio a interpretazioni.

“Posso essere più brillante dal punto di vista fisico, contro Samsonova ho fatto fatica. Sicuramente potevo fare qualcosina di più, lei però ha commesso pochi errori. Cose da aggiustare ce ne sono, si può stare qui un’infinità di ore. Il primo set è stato difficilissimo. Lei ha fatto pochissimi errori e così diventa una giocatrice molto difficile da affrontare, lo ha dimostrato più volte. È stata una partita molto complicata, nel secondo set sono riuscita, in qualche modo, a rimanerle vicino, però non abbastanza.”

La tennista italiana ha poi aggiunto: “Mi dispiace per come sia andata, soprattutto all’inizio del secondo set potevo fare qualcosina in più, non è stata trovare un pochino la via, però lei non mi ha mai dato ritmo. Ho fatto fatica a entrare nel match. Ho provato a star lì, a ripetermi che ci poteva stare un calo da parte sua e forse un paio di game c’è anche stato, però non è bastato perché aveva già preso il largo. Penso abbia fatto una delle miglior partite probabilmente, quindi bisogna darle merito.”

Questa sconfitta rappresenta un momento di riflessione per Paolini e il suo coach Renzo Furlan in un 2025 che finora si sta rivelando più complicato rispetto al brillante 2024. Dopo i successi e i progressi della scorsa stagione, questo inizio d’anno sta presentando nuove sfide per la tennista toscana, che dovrà trovare le giuste contromisure per tornare ai livelli che le hanno permesso di raggiungere la top 10 del ranking mondiale.





Marco Rossi