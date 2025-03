“The Masters’ Class”: Quando le stelle del tennis insegnano l’arte… di non giocare a tennis. Djokovic apre la sua “prestigiosa accademia” per insegnare le vere abilità che contano nel tennis moderno (Video ironico)

Stai passando ore a perfezionare il tuo rovescio? Ti affanni a migliorare la tua prima di servizio? Povero illuso! Evidentemente non hai ancora capito che il vero successo nel tennis dipende da ben altre abilità!

Fortunatamente, l’ex numero 1 del ranking ATP Novak Djokovic ha deciso di svelare i veri segreti del mestiere nel suo rivoluzionario programma “The Masters’ Class” al BNP Paribas Open di Indian Wells. Come afferma lo stesso Djokovic con la sua solita modestia: “Se riescono a imparare questo, il cielo è il limite.” (No, non parla di tattica di gioco o preparazione atletica).

Il corpo docente assemblato da Djokovic è quanto di più esclusivo si possa immaginare. Tommy Paul, noto più per i suoi rituali pre-servizio che per il servizio stesso, tiene il corso avanzato di “Rimbalzo ossessivo della palla: come far impazzire l’avversario (e il pubblico) prima di servire”. Alex de Minaur, invece, sta completando il suo prestigioso dottorato in “Sbucciatura della banana durante i cambi campo con tecniche zen”, un’abilità fondamentale per qualsiasi aspirante tennista professionista.

Non poteva mancare Coco Gauff, autrice del bestseller “Selfies 10″: Come mantenere felici i fan mentre fingi di non essere esausta”, che insegna l’arte raffinata del sorriso post-partita anche dopo aver perso malamente. Per i più temerari, Alexander Bublik offre il suo seminario esclusivo “Keep Cool & Carry On: Come distruggere artisticamente una racchetta senza prendere penalità” – corso rigorosamente riservato a studenti avanzati e con buona copertura assicurativa.

La facoltà include anche luminari come Grigor Dimitrov (cattedra di “Capelli perfetti sotto pressione”), Holger Rune (professore associato di “Urla tattiche nei momenti chiave”), Maria Sakkari (docente di “Intimidazione muscolare: come far fuggire l’avversaria prima del sorteggio”), e l’inimitabile Gael Monfils che insegna “Acrobazie inutili ma spettacolari quando sei già sotto di due set”.

Victoria Azarenka tiene il corso “Emissione di suoni ad alto volume: un’introduzione”, mentre Aryna Sabalenka conduce il seminario avanzato “Come far tremare lo stadio con i tuoi colpi (e i tuoi grugniti)”. Ons Jabeur completa il corpo docente con il suo popolarissimo corso “Sorrisi e drop shot: come essere amati anche quando stai umiliando l’avversaria”.

Con questa formidabile squadra di talenti tennistici impegnati a insegnare tutto tranne che il tennis, il programma è destinato a rivoluzionare il modo in cui guardiamo questo sport. Perché, come tutti sanno, non è la tecnica, la strategia o la preparazione fisica a fare un campione – ma la capacità di allineare perfettamente le bottiglie d’acqua e di firmare telecamere con stile.

Guarda il video qui sotto per vedere “The Masters’ Class” in azione a Indian Wells! (Attenzione: la visione può causare un drastico peggioramento del tuo gioco effettivo di tennis).





Francesco Paolo Villarico