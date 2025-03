Nakashima spegne le ambizioni di Arnaldi: il californiano vola agli ottavi di Indian Wells

Brandon Nakashima ha posto fine al cammino di Matteo Arnaldi nel terzo turno del torneo di Indian Wells, imponendosi con un netto 6-2, 6-4 in una partita mai realmente in discussione.

Sin dall’inizio del match, Nakashima ha preso il controllo del gioco, approfittando di un Arnaldi apparso in difficoltà soprattutto al servizio. Il primo set è stato dominato dall’americano, che ha ottenuto due break decisivi: il primo sul 2-1 e il secondo sul 4-2, chiudendo così il parziale per 6-2 in modo perentorio.

L’avvio di partita ha subito evidenziato le difficoltà di Arnaldi, che ha commesso due doppi falli consecutivi nel terzo game, concedendo a Nakashima le prime palle break dell’incontro. Nonostante un punto spettacolare vinto dall’italiano con una straordinaria difesa su due smash dell’avversario, conclusa con un preciso passante di dritto lungolinea, il californiano è riuscito a strappare il servizio all’azzurro.

Nakashima ha poi consolidato il vantaggio con un turno di battuta autoritario, portandosi sul 3-1. L’americano ha continuato a mettere pressione sui turni di servizio dell’italiano, fino ad ottenere un secondo break sul 4-2, quando Arnaldi ha regalato un punto decisivo spedendo in corridoio un dritto ad avversario battuto. La chiusura del set è stata una formalità per il padrone di casa, che ha servito in modo impeccabile per il 6-2 finale.

Nel secondo parziale, Arnaldi è partito meglio, vincendo il primo game al servizio. Tuttavia, il californiano ha continuato a mostrare maggiore solidità, conquistando subito il break sull’1-1 complice un doppio fallo dell’azzurro sulla palla break. Nakashima ha confermato il vantaggio nel game successivo, tenendo a zero il proprio turno di battuta.

L’italiano ha provato a reagire, tenendo i propri turni di battuta con maggiore sicurezza e mostrando alcuni lampi del suo talento, come nel quinto game quando ha vinto un punto con uno splendido rovescio in controbalzo ad una mano. Tuttavia, il servizio ha continuato a creargli problemi quando ha dovuto annullare sul 2 a 4 due palle del doppio break.

L’americano ha gestito con sicurezza il proprio vantaggio, arrivando a servire per il match sul 5-4. In quel momento, Arnaldi ha avuto un sussulto d’orgoglio, giocando il suo miglior tennis dell’incontro e procurandosi la prima e unica palla break della sua partita, grazie ad un dritto incrociato stretto strepitoso. Nakashima è però riuscito a salvarsi, chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-4, quando l’ultimo rovescio dell’azzurro si è fermato sul nastro.

Particolarmente problematico per Arnaldi è stato il servizio, con ben cinque doppi falli commessi nel corso della partita. Il tennista di Sanremo non è riuscito a replicare la brillante prestazione mostrata contro Andrey Rublev nel turno precedente, apparendo meno incisivo nei colpi da fondo campo e più falloso nei momenti decisivi.

ATP Indian Wells Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 4 Brandon Nakashima [32] Brandon Nakashima [32] 6 6 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Nakashima 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 232 323 Ace 2 4 Doppi falli 5 0 Prima di servizio 32/56 (57%) 27/45 (60%) Punti vinti sulla prima 23/32 (72%) 24/27 (89%) Punti vinti sulla seconda 9/24 (38%) 13/18 (72%) Palle break salvate 3/6 (50%) 1/1 (100%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 39 174 Punti vinti sulla prima di servizio 3/27 (11%) 9/32 (28%) Punti vinti sulla seconda di servizio 5/18 (28%) 15/24 (63%) Palle break convertite 0/1 (0%) 3/6 (50%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/6 (67%) 10/12 (83%) Vincenti 13 15 Errori non forzati 28 12 Punti vinti al servizio 32/56 (57%) 37/45 (82%) Punti vinti in risposta 8/45 (18%) 24/56 (43%) Totale punti vinti 40/101 (40%) 61/101 (60%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 209 km/h (129 mph) 213 km/h (132 mph) Velocità media prima 188 km/h (116 mph) 201 km/h (124 mph) Velocità media seconda 185 km/h (114 mph) 180 km/h (111 mph)





