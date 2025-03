Challenger 175 Phoenix: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di oggi. Nardi e Cobolli nel Md. Zeppieri e Gigante nelle quali

Challenger 175 Phoenix – Tabellone Principale – hard

(1) Nuno Borges vs Bye

Jacob Fearnley vs James Duckworth

(WC) Colton Smith vs (Alt) Alexander Shevchenko

(Alt) Christopher Eubanks vs (7) Roman Safiullin

(3) Pedro Martinez vs Bye

Corentin Moutet vs Qualifier

Rinky Hijikata vs (WC) Brandon Holt

Alexander Bublik vs (5) Aleksandar Vukic

(8) Arthur Rinderknech vs (Alt) Reilly Opelka

Adam Walton vs Hugo Gaston

Pavel Kotov vs Joao Fonseca

Bye vs (4) Jan-Lennard Struff

(6) Luca Nardi vs Kei Nishikori

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Eliot Spizzirri

Bye vs (2) Flavio Cobolli

(1) Chun-Hsin Tsengvs (WC) Nathan Ponwithvs (8) Yasutaka Uchiyama

(2) Taro Daniel vs (WC) Mathis Bondaz

(Alt) Terence Atmane vs (7) Nikoloz Basilashvili

(Alt) (3) Adrian Mannarino vs (Alt) Li Tu

(Alt) Giulio Zeppieri vs (6) Lukas Klein

(4) Mitchell Krueger vs Mikhail Kukushkin

(WC) Bor Artnak vs (5) Lloyd Harris

COURT 1 – ore 19:00

Chun-Hsin Tseng vs Nathan Ponwith

Bor Artnak vs Lloyd Harris

Terence Atmane vs Nikoloz Basilashvili

COURT 2 – ore 19:00

Giulio Zeppieri vs Lukas Klein

Matteo Gigante vs Yasutaka Uchiyama