Challenger 75 Santiago: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun italiano al via

Challenger 75 Santiago – Tabellone Principale – terra

(1) Thiago Monteiro vs Mateus Alves

Lautaro Midon vs Qualifier

Qualifier vs Genaro Alberto Olivieri

Karue Sell vs (7) Murkel Dellien

(3) Tomas Barrios Vera vs (WC) Diego Dedura-Palomero

Qualifier vs Matias Soto

Ignacio Buse vs Pol Martin Tiffon

Qualifier vs (5) Adolfo Daniel Vallejo

(8) Andrea Collarini vs Alvaro Guillen Meza

(WC) Nicolas Villalon vs Qualifier

Dmitry Popko vs Gonzalo Bueno

Emilio Nava vs (4) Juan Pablo Ficovich

(6) Juan Pablo Varillas vs Matheus Pucinelli De Almeida

(Alt) Renzo Olivo vs Qualifier

(WC) Benjamin Torrealba vs Pedro Sakamoto

Juan Bautista Torres vs (2) Daniel Elahi Galan

Challenger 75 Santiago – Tabellone Qualificazione – terra

🇦🇷 Alejo Lorenzo Lingua Lavallen [1] vs. Bautista De La Pena [WC] 🇦🇷

Seita Watanabe 🇯🇵 vs. Kilian Feldbausch [9] 🇨🇭

🇦🇷 Guido Ivan Justo [2] vs. Conner Huertas del Pino 🇵🇪

Daniel Antonio Nunez 🇦🇷 vs. Jose Pereira [7] 🇧🇷

🇧🇷 Joao Lucas Reis Da Silva [3] vs. Milledge Cossu [WC] 🇦🇷

Benjamin Andrew Mathews [WC] 🇦🇷 vs. Bautista Vilicich [12] 🇦🇷

🇦🇷 Gonzalo Villanueva [4] vs. Arklon Huertas Del Pino Cordova [PR] 🇵🇪

Amador Salazar [WC] 🇦🇷 vs. Yuki Mochizuki [10] 🇯🇵

🇦🇷 Lorenzo Joaquin Rodriguez [5] vs. Paulo Andre Saraiva Dos Santos 🇧🇷

Ignacio Antonio Becerra Otarola 🇦🇷 vs. Leonardo Aboian [8] [ALT] 🇦🇷

🇧🇷 Pedro Boscardin Dias [6] vs. Wilson Leite 🇧🇷

Lautaro Agustin Falabella 🇦🇷 vs. Ignacio Monzon [11] 🇦🇷

CANCHA CENTRAL – ore 14:00

Ignacio Antonio Becerra Otarola vs Leonardo Aboian

Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs Bautista De La Pena

Amador Salazar vs Yuki Mochizuki (Non prima 19:00)

Daniel Antonio Nunez vs Jose Pereira

CANCHA 1 – ore 14:00

Benjamin Andrew Mathews vs Bautista Vilicich

Joao Lucas Reis Da Silva vs Milledge Cossu

Pedro Boscardin Dias vs Wilson Leite (Non prima 19:00)

Lautaro Agustin Falabella vs Ignacio Monzon

CANCHA 2 – ore 14:00

Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos

Seita Watanabe vs Kilian Feldbausch

Gonzalo Villanueva vs Arklon Huertas Del Pino Cordova (Non prima 19:00)

Guido Ivan Justo vs Conner Huertas del Pino