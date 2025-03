Bronzetti doma il vento e Kalinina: l’italiana rilancia le sue ambizioni a Indian Wells

Nel deserto californiano di Indian Wells, battezzato non a caso “Tennis Paradise”, Lucia Bronzetti ha trovato la sua oasi di tennis vincente, conquistando un prezioso successo all’esordio nel terzo WTA 1000 stagionale. La tennista romagnola ha superato l’ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-4 7-5, in una battaglia di quasi due ore e un quarto caratterizzata dalle raffiche di vento che hanno trasformato il match in una sfida non solo tecnica ma anche di adattamento alle condizioni ambientali.

A 26 anni, la giocatrice di Villa Verucchio sta cercando quella continuità che potrebbe proiettarla stabilmente tra le prime 50 del mondo, traguardo che aveva sfiorato lo scorso anno prima di vivere alcuni mesi di alti e bassi. L’affermazione odierna rappresenta quindi un segnale importante per la numero 62 del ranking, che sembra aver trovato una chiave tattica efficace proprio su questi campi che, per caratteristiche, esaltano la sua capacità di variare il gioco.

Il match contro Kalinina, numero 54 WTA, si è rivelato più complesso di quanto il ranking avrebbe potuto suggerire. L’ucraina, sul cemento californiano, aveva dimostrato in passato di trovarsi a suo agio, pur non essendo mai andata oltre il terzo turno. I precedenti (2-1 per Kalinina prima di questo incontro) confermavano l’equilibrio tra le due, con l’ultima vittoria andata proprio a Bronzetti lo scorso anno, sempre a Indian Wells.

La partita è stata un continuo alternarsi di momenti decisivi. Nonostante le difficoltà nel mantenere i vantaggi acquisiti nel primo set, l’azzurra ha mostrato una notevole lucidità nei momenti chiave, come nel decimo game quando, dopo aver concesso tre opportunità di aggancio all’avversaria, ha infilato cinque punti consecutivi piazzava l’ennesimo break prima di chiudere la frazione con un diritto incrociato che ha tagliato il campo lasciando immobile l’ucraina.

Anche nel secondo set, Bronzetti ha dovuto affrontare momenti difficili, soprattutto quando un calo fisico le è costato il break nel quinto game. I drop-shot di Kalinina sembravano aver trovato la chiave per scardinare la difesa dell’italiana, ma è proprio nei momenti di maggiore difficoltà che Lucia ha tirato fuori il carattere che la contraddistingue. Sul 5-3 per l’ucraina, l’azzurra ha avviato la rimonta, recuperando lo svantaggio nel decimo game e inanellando quattro giochi consecutivi che hanno ribaltato completamente l’inerzia dell’incontro.

Questa rimonta è emblematica della crescita mentale di Bronzetti, che in passato aveva talvolta faticato a gestire i momenti di svantaggio contro avversarie di alto livello. La capacità di rimanere concentrata e di attendere il momento giusto per accelerare rappresenta un’evoluzione significativa nel suo gioco.

Al secondo turno la romagnola troverà Magdalena Frech, testa di serie numero 30, in quello che sulla carta potrebbe sembrare un ostacolo impegnativo. Tuttavia, i precedenti sorridono all’italiana, che ha vinto entrambi gli scontri diretti con la polacca: il primo proprio a Indian Wells nel 2024 e il secondo sull’erba di Birmingham nello stesso anno, segno che il suo tennis versatile può mettere in difficoltà la solidità di Frech su diverse superfici.

WTA Indian Wells Anhelina Kalinina • Anhelina Kalinina 0 4 5 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 7 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anhelina Kalinina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico