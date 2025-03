Evangelos Kypriotis: il tennista con rovescio a una mano e diritto a due mani (Video)

I tennisti non smettono mai di sorprenderci, ma quanto visto nelle qualificazioni del Challenger di Hersonissos 1 (Grecia) è qualcosa di quasi impensabile. Evangelos Kypriotis, tennista greco di 21 anni e numero 1.942 nel ranking ATP, è stato invitato dagli organizzatori a disputare le qualificazioni del torneo. Ebbene, Kypriotis ha offerto un’immagine, diventata già virale, della sua inedita tecnica di gioco.

In un’epoca in cui i rovesci a una mano sono sempre più rari, Evangelos si presenta con questo elegante colpo. Ma la vera sorpresa per tutti arriva quando lo si vede colpire il diritto, poiché lo esegue a due mani! Senza dubbio, qualcosa di totalmente inedito nel circuito professionistico.

Tradizionalmente, i giocatori che utilizzano due mani lo fanno sul rovescio, mantenendo il diritto a una mano per maggiore potenza e raggio d’azione. La scelta di Kypriotis rappresenta un completo ribaltamento di questa logica tecnica, proponendo un approccio che va contro ogni convenzione del tennis moderno.

Questa particolarità tecnica ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati e degli esperti, generando curiosità su come il giovane greco abbia sviluppato questa insolita combinazione e su quali vantaggi possa offrirgli in campo.

It’s not every day you see a player with a one-handed backhand use both hands on the forehand.

Wild card Evangelos Kypriotis just took Marcello Serafini (524) to tie break in the first set with rallies like this one.

