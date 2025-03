Pegula conquista il settimo titolo in carriera: vittoria su Kessler nella finale tutta americana di Austin

Jessica Pegula ha conquistato domenica il suo settimo titolo in singolare nel circuito WTA Tour all’ATX Open di Austin, sconfiggendo la connazionale McCartney Kessler in una finale tutta americana con il punteggio di 7-5, 6-2.

Nella prima finale tutta americana disputata sul suolo statunitense dalla vittoria di Sloane Stephens su Madison Keys agli US Open 2017, la testa di serie numero 1 Pegula è riuscita a recuperare da un break di svantaggio nel primo set contro la testa di serie numero 5 Kessler e anche ad inizio di secondo set è stato subito sotto di un break prima di recuperare e vincere la partita per 6 a 2, in quello che era il loro primo confronto diretto.

Questo trionfo rappresenta per Pegula il primo titolo dal WTA 1000 di Toronto della scorsa estate e la prima vittoria in un torneo negli Stati Uniti negli ultimi sei anni, dopo essere arrivata in finale sia a Cincinnati che agli US Open lo scorso anno senza riuscire a conquistare il trofeo.

La vittoria interrompe anche una striscia di tre sconfitte consecutive in finale per la numero 4 del mondo e le permette di presentarsi ai prossimi due eventi WTA 1000 consecutivi di Indian Wells e Miami con una serie di cinque vittorie consecutive sul suolo americano. Un dato significativo considerando che Pegula non ha mai superato i quarti di finale al BNP Paribas Open di Indian Wells.

WTA Austin Jessica Pegula [1] Jessica Pegula [1] 0 7 6 0 McCartney Kessler [5] • McCartney Kessler [5] 0 5 2 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 McCartney Kessler 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi