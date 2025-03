Indian Wells 2025: Le teste di serie del singolare maschile e femminile

Il Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells 2025 si preparano a prendere il via con tabelloni ricchi di stelle e potenziali incontri spettacolari. L’assenza di Jannik Sinner nel torneo maschile e le recenti incertezze delle dominatrici del circuito femminile rendono l’evento californiano particolarmente imprevedibile. Ecco un’analisi delle teste di serie e dei possibili percorsi.

Nonostante l’assenza di Sinner faciliti il cammino di Zverev e Alcaraz, entrambi dovranno affrontare potenziali insidie. Il sorteggio determinerà da quale parte del tabellone si troveranno Fritz e Ruud, due giocatori sempre pericolosi, sebbene meno temibili di Medvedev, del rinato Tsitsipas o, soprattutto, di Novak Djokovic, che non può mai essere dato per sconfitto.

Guardando agli ottavi di finale, tra i possibili avversari del tedesco e dello spagnolo figurano Draper, Dimitrov, Musetti o Tiafoe, giocatori di alto livello ma che non sembrano incutere lo stesso timore di altri. Le complicazioni potrebbero arrivare al terzo turno, dove Shapovalov e Berrettini, in netta crescita, hanno tutto il necessario per impensierire chiunque.

Il cammino di Djokovic potrebbe complicarsi notevolmente agli ottavi, dove nomi come De Minaur, Shelton, Paul o Rune potrebbero rappresentare ostacoli compless da superare.

Teste di serie

1. 🇩🇪 Alexander Zverev

2. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

3. 🇺🇸 Taylor Fritz

4. 🇳🇴 Casper Ruud

5. 🇷🇺 Daniil Medvedev

6. 🇷🇸 Novak Djokovic

7. 🇷🇺 Andrey Rublev

8. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

9. 🇦🇺 Alex de Minaur

10. 🇺🇸 Tommy Paul

11. 🇺🇸 Ben Shelton

12. 🇩🇰 Holger Rune

13. 🇬🇧 Jack Draper

14. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

15. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

16. 🇺🇸 Frances Tiafoe

17. 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime

18. 🇫🇷 Ugo Humbert

19. 🇨🇿 Tomas Machac

20. 🇫🇷 Arthur Fils

21. 🇵🇱 Hubert Hurkacz

22. 🇷🇺 Karen Khachanov

23. 🇨🇿 Jiri Lehecka

24. 🇺🇸 Sebastian Korda

25. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo

26. 🇦🇺 Alexei Popyrin

27. 🇨🇦 Denis Shapovalov

28. 🇮🇹 Matteo Berrettini

29. 🇫🇷 Giovanni Mpetshi-Perricard

30. 🇨🇱 Alejandro Tabilo

31. 🇺🇸 Alex Michelsen

32. 🇺🇸 Brandon Nakashima*

*(se Báez vincesse la finale a Santiago, supererebbe l’americano)

Nel torneo femminile, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek guidano il seeding, con la possibilità di affrontarsi solo in finale.

Il mese di febbraio ha intaccato quella sensazione di consistenza e potenza che le due grandi dominatrici del circuito, Sabalenka e Swiatek, mostravano da tempo. Entrambe arrivano con più dubbi del previsto a questo appuntamento, ma non potranno affrontarsi prima di un’eventuale finale.

Gauff e Pegula si profilano come potenziali rivali in semifinale, mentre sarà interessante vedere come rientrerà Keys dopo il suo successo in Australia, così come la prestazione di Rybakina, che dovrà isolarsi dal rumore mediatico che la circonda.

Le favorite troveranno difficoltà in tutti i turni, con giocatrici che in un giorno di ispirazione possono battere chiunque, come Jabeur od Ostapenko, potenziali avversarie delle migliori al terzo turno. Menzione speciale per Mirra Andreeva, la cui posizione nel ranking la porterebbe a incrociare agli ottavi Keys, Paolini, Rybakina o Navarro, identica situazione di Paula Badosa, che arriva con qualche dubbio a causa dei suoi problemi alla schiena e delle dure sconfitte nell’ultimo mese.

Teste di serie

1. 🇧🇾 Aryna Sabalenka

2. 🇵🇱 Iga Swiatek

3. 🇺🇸 Cori Gauff

4. 🇺🇸 Jessica Pegula

5. 🇺🇸 Madison Keys

6. 🇮🇹 Jasmine Paolini

7. 🇰🇿 Elena Rybakina

8. 🇺🇸 Emma Navarro

9. 🇨🇳 Qinwen Zheng

10. 🇪🇸 Paula Badosa

11. 🇷🇺 Mirra Andreeva

12. 🇷🇺 Daria Kasatkina

13. 🇷🇺 Diana Shnaider

14. 🇺🇸 Danielle Collins

15. 🇨🇿 Karolina Muchova

16. 🇧🇷 Beatriz Haddad-Maia

17. 🇺🇸 Amanda Anisimova

18. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova

19. 🇰🇿 Yulia Putintseva

20. 🇩🇰 Clara Tauson

21. 🇭🇷 Donna Vekic

22. 🇺🇦 Elina Svitolina

23. 🇺🇦 Marta Kostyuk

24. 🇷🇺 Liudmila Samsonova

25. 🇱🇻 Jelena Ostapenko

26. 🇨🇦 Leylah Fernandez

27. 🇧🇪 Elise Mertens

28. 🇬🇷 Maria Sakkari

29. 🇵🇱 Magdalena Frech

30. 🇨🇿 Linda Noskova

31. 🇹🇳 Ons Jabeur

32. 🇷🇺 Anna Kalinskaya