Challenger Cordoba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza azzurra

Challenger 75 Cordoba – Tabellone Principale – terra

(1) Thiago Monteiro vs Qualifier

Gonzalo Bueno vs Pol Martin Tiffon

(Alt) Lautaro Midon vs Qualifier

Ignacio Buse vs (7) Juan Pablo Ficovich

(3) Daniel Elahi Galan vs Qualifier

Adolfo Daniel Vallejo vs Daniel Dutra da Silva

Andrea Collarini vs Qualifier

Pedro Sakamoto vs (6) Federico Coria

(5) Roman Andres Burruchaga vs Emilio Nava

Qualifier vs Matheus Pucinelli De Almeida

(WC) Mariano Kestelboim vs (Alt) Renzo Olivo

Juan Bautista Torres vs (WC) (4) Thiago Agustin Tirante

(8) Juan Pablo Varillas vs Genaro Alberto Olivieri

Qualifier vs (WC) Juan Estevez

Murkel Dellien vs (Alt) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

Alvaro Guillen Meza vs (2) Juan Manuel Cerundolo

(Alt) (1) Dmitry Popkovs (WC) Santiago De La Fuente(WC) Carlos Maria Zaratevs (8) Valerio Aboian

(2) Matias Soto vs (Alt) Nicolas Kicker

(Alt) Lautaro Agustin Falabella vs (7) Gonzalo Villanueva

(3) Santiago Rodriguez Taverna vs Kilian Feldbausch

(WC) Valentin Basel vs (9) Pedro Boscardin Dias

(4) Luciano Emanuel Ambrogi vs Leonardo Aboian

(Alt) Wilson Leite vs (11) Juan Manuel La Serna

(5) Guido Ivan Justo vs (Alt) Franco Ribero

(WC) Sean Hess vs (10) Tomas Farjat

(6) Joao Lucas Reis Da Silva vs (Alt) Ignacio Monzon

(PR) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (12) Alex Barrena

Cancha Central – ore 14:00

