Tsitsipas trionfa a Dubai: supera Auger-Aliassime e torna nella Top 10 (Video)

Stefanos Tsitsipas ha finalmente coronato il suo sogno sabato al Dubai Duty Free Tennis Championships.

La quarta testa di serie ha offerto una prestazione di altissimo livello per superare Felix Auger-Aliassime 6-3, 6-3 e conquistare il suo 12° titolo a livello ATP. Dopo aver perso in maniera consecutive le finali a Dubai nel 2019 contro Roger Federer e nel 2020 contro Novak Djokovic, Tsitsipas si è riscattato con una performance impeccabile da fondo campo per aggiudicarsi il suo primo titolo ATP 500 e il più importante trofeo su cemento all’aperto della sua carriera.

“Non c’è nulla che abbia garantito la vittoria oggi, è stata pura lotta,” ha dichiarato Tsitsipas. “È un grande sollievo poter sollevare questo trofeo dopo il terzo tentativo. È qualcosa che avevo in mente da tempo, e sono felice di averlo realizzato. Avevo un grande avversario dall’altra parte della rete, sapevo che sarebbe stato un compito difficile. Sono semplicemente orgoglioso di come ho gestito la pressione e sono riuscito a performare nei momenti cruciali.”

Con la sua vittoria, ottenuta in un’ora e 28 minuti, Tsitsipas ha interrotto il suo record negativo nelle finali ATP 500 (1-11) e ha garantito il suo ritorno nella Top 10 del ranking ATP lunedì, per la prima volta dallo scorso maggio. Il 26enne ha anche migliorato il suo bilancio Head2Head con Auger-Aliassime portandosi sul 7-3.

“Queste sono le cose per cui lottiamo come tennisti professionisti,” ha aggiunto Tsitsipas, che lunedì tornerà al numero 9 del mondo. “Occupare un posto nella Top 10 è sicuramente una delle sensazioni più belle che un tennista possa provare. Arriva con duro lavoro e sacrifici, ma sono felice di essere in una posizione in cui posso davvero festeggiare.”

Auger-Aliassime, che guida il Tour ATP in vittorie (16) in questa stagione, era alla ricerca del suo terzo titolo del 2025 dopo i trionfi ad Adelaide e Montpellier. Tuttavia, il numero 1 canadese non è riuscito a trovare una risposta alla brillantezza da fondo campo di Tsitsipas, che ha dominato negli scambi prolungati e ha salvato tutte e sette le palle break affrontate

“Questa sera non era destino, ma congratulazioni a Stefanos e al suo team,” ha detto Auger-Aliassime. “Ci conosciamo da molto tempo, ma stasera hai giocato a un livello molto alto – questo posso dirlo con certezza. Mi impegnerò a migliorare e spero che avremo altre occasioni per giocare finali in futuro.”

Auger-Aliassime aveva disputato quattro battaglie al terzo set per raggiungere la finale di sabato, ma è stato proprio il canadese a sembrare più fresco dei due nelle prime fasi dell’incontro. Tsitsipas, tuttavia, è rimasto saldo e ha alzato il suo livello, infilando quattro giochi consecutivi dal 2-3 per aggiudicarsi il primo set. Il punto di svolta principale del set si è rivelato essere il settimo game, in cui il greco ha vinto cinque punti consecutivi dal 40/0 per strappare il servizio ad Auger-Aliassime e scappare via nel primo set.

Cercando di vincere il suo ottavo titolo ATP Tour, Auger-Aliassime ha lottato duramente per rimanere a contatto nel secondo set. Ha salvato due palle break nel terzo game, ma non è riuscito a convertire le tre che ha creato. Il 24enne alla fine è stato sopraffatto dalla maestria di Tsitsipas, che ha mescolato i suoi implacabili colpi da fondo con un tocco squisito, conquistando così il suo più importante trofeo su cemento dal trionfo alle ATP Finals 2019 al suo debutto nella competizione.

ATP Dubai Stefanos Tsitsipas [4] Stefanos Tsitsipas [4] 6 6 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 3 3 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi