Auger-Aliassime e Tsitsipas si sfideranno nella finale di Dubai (Video)

Felix Auger-Aliassime ha raggiunto la sua prima finale ATP 500 su cemento all’aperto battendo il qualificato Quentin Halys in una battaglia di tre set al Dubai Duty Free Tennis Championships. Il canadese, continuando il suo straordinario inizio di 2025, si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in 2 ore e 16 minuti, conquistando la quarta vittoria al terzo set in questo torneo.

“Non so come ho fatto a farcela oggi,” ha dichiarato Auger-Aliassime dopo l’incontro. “Ho giocato solo partite al terzo set questa settimana, eravamo entrambi un po’ stanchi credo. Si trattava solo di mantenere un dialogo interiore positivo, penso che tutti possano capire. Quando stiamo avendo una giornata difficile, basta darsi una carica e rimanere positivi. L’ho fatto bene e ho scavato a fondo fisicamente, quindi sono davvero felice che oggi abbia dato i suoi frutti.”

Il 24enne, che quest’anno ha già vinto i titoli ad Adelaide e Montpellier, ha risposto in maniera incisiva ai potenti colpi di Halys, raggiungendo tre finali in una stagione per la prima volta dal 2022. Con questa vittoria, Auger-Aliassime ha ottenuto il suo 16° successo nel 2025, più di qualsiasi altro giocatore nel circuito.

Il primo set è stato caratterizzato da un momento decisivo sul 5-6, 40/15 per Auger-Aliassime. Il canadese, che aveva salvato tre set point nel game precedente al servizio, ha commesso tre errori non forzati, incluso un doppio fallo, regalando il set al qualificato francese.

Auger-Aliassime, alla ricerca della sua 18ª finale nel circuito ATP, ha trovato la svolta nel quinto game del secondo set, un momento che si è rivelato cruciale nella partita. Il numero 1 canadese si è tuffato da un angolo all’altro, recuperando una schiacciata di Halys con un colpo vincente sotto i piedi per procurarsi una palla break, che ha convertito e consolidato con un finale di ottimo livello.

Il numero 21 del ranking ha cavalcato il suo slancio in un set finale dominante, nel quale ha alzato il livello al servizio. Ha salvato entrambe le palle break che ha affrontato e ha vinto il 93% (14/15) dei punti con la prima di servizio secondo le statistiche.

Dall’altra parte della rete, sabato Auger-Aliassime affronterà Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4, che ha battuto Tallon Griekspoor 6-4, 6-4 con una prestazione di alta qualità. Il greco ha controllato il gioco dalla linea di fondo e limitato la capacità di Griekspoor di attaccare a rete, raggiungendo così la sua 30ª finale a livello di circuito maggiore.

Tsitsipas era entrato nel torneo con un record di 3-4 in stagione, ma sembra essere vicino al suo miglior livello dopo una serie di prestazioni impressionanti a Dubai. L’11 volte campione a livello tour e ex numero 3 del mondo ha utilizzato efficacemente il suo rovescio durante la semifinale di un’ora e 23 minuti contro Griekspoor.

Non avendo gareggiato a Dubai dal 2020, Tsitsipas è ora alla sua terza finale consecutiva in questo evento ATP 500. Il greco era stato sconfitto da Roger Federer e Novak Djokovic nelle finali del 2019 e 2020, rispettivamente. Se avrà successo contro Auger-Aliassime nella finale di sabato, Tsitsipas tornerà nella Top 10 del ranking ATP per la prima volta dallo scorso giugno.

Con questa vittoria, Auger-Aliassime guida la classifica dei tennisti con più vittorie nel 2025:

– Felix Auger-Aliassime: 16 vittorie (titoli ad Adelaide e Montpellier)

– Alex de Minaur: 13 vittorie (finale a Rotterdam)

– Jiri Lehecka: 13 vittorie (titolo a Brisbane)

Tsitsipas, migliorando a 3-0 nella sua serie Head2Head con Griekspoor, è diventato l’ottavo giocatore attivo a raggiungere più di 30 finali a livello di circuito:

– Novak Djokovic: 141 finali

– Daniil Medvedev: 38 finali

– Marin Cilic: 37 finali

– Alexander Zverev: 37 finali

– Gael Monfils: 35 finali

– Richard Gasquet: 33 finali

– Stan Wawrinka: 31 finali

– Stefanos Tsitsipas: 30 finali

La finale di Dubai non sarà solo una sfida tra due talenti del tennis mondiale, ma rappresenterà anche un crocevia importante per entrambi i giocatori: Auger-Aliassime cerca di consolidare il suo straordinario inizio di 2025, mentre Tsitsipas punta a tornare nella Top 10 mondiale.





Francesco Paolo Villarico