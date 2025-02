Machac avanza in semifinale ad Acapulco, Shapovalov estende la sua striscia vincente (Video)

Il recente successo di Tomas Machac nei tornei ATP 500 è continuato giovedì all’Abierto Mexicano Telcel di Acapulco. Giocando il suo quarto quarto di finale consecutivo a livello 500, il ceco ha sconfitto Learner Tien 6-3, 7-5, raggiungendo così la sua quarta semifinale nel circuito ATP.

Machac, che aveva già raggiunto le semifinali lo scorso settembre a Tokyo, è il primo semifinalista ceco nel torneo messicano in più di 25 anni e solo il secondo in assoluto dopo Jiri Novak (1996, 1998). La sua vittoria lo ha fatto salire al numero 22 nella classifica ATP Live, permettendogli di superare il connazionale Jiri Lehecka e di diventare il numero 1 ceco.

Un primo set altalenante ha visto cinque break consecutivi dall’1-1, con Machac in vantaggio di un break sul 4-3 dopo questa sequenza. Al termine di un titanico game sul 5-3, ha ottenuto il break per la quarta volta nel set al quinto set point. Il dramma è arrivato nella parte finale del secondo set quando Machac non è riuscito a servire per il match sul 5-4, ma è poi riuscito a strappare il servizio per la sesta volta nell’incontro, assicurandosi la vittoria.

Machac ha convertito sei delle 14 palle break a disposizione, mentre Tien ha brekkato tre volte su quattro occasioni, secondo le statistiche Infosys ATP.

Dopo aver vinto il suo primo confronto contro Tien, finalista alle Next Gen ATP Finals 2024, Machac affronterà per la prima volta nelle semifinali di venerdì il campione Next Gen 2022 Brandon Nakashima. Ancora imbattuto nei set questa settimana, Nakashima ha battuto David Goffin 7-6(4), 6-2 avanzando alla sua settima semifinale a livello tour (3-3).

In vista di quella che sarà la sua prima semifinale in un ATP 500, l’americano è salito di nove posizioni al numero 33 questa settimana nella classifica ATP Live, probabilmente destinato a stabilire un nuovo record personale. L’americano era brevemente scivolato fuori dalla Top 150 alla fine del 2023, ma è costantemente risalito nella classifica ATP da allora, raggiungendo il suo massimo di numero 35 lo scorso settembre.

Denis Shapovalov ha esteso la sua striscia vincente a otto partite, tutte a livello ATP 500, a partire dall’inizio della sua corsa al titolo a Dallas all’inizio di questo mese. Con i suoi colpi elettrizzanti che gli hanno guadagnato il sostegno dei tifosi messicani, il canadese ha cavalcato l’onda del supporto del pubblico per una vittoria in rimonta 4-6, 6-3, 6-2 contro Marcos Giron giovedì sera.

“Ho giocato sicuramente bene, ma ho dovuto lottare,” ha dichiarato Shapovalov, che ha ottenuto la sua prima vittoria Head2Head in tre tentativi contro l’americano. “Non direi che lo stavo completamente sovrastando con la potenza stavo cercando di muovere un po’ di più la palla, cambiare traiettorie e giocare un po’ a gatto e topo per poi colpirlo con un po’ di potenza. È stata sicuramente più una partita a scacchi oggi.”

Il 25enne si è unito al connazionale Felix Auger-Aliassime come unici giocatori ad aver raggiunto più semifinali ATP 500 in questa stagione. La 23ª semifinale a livello tour di Shapovalov è la sua prima all’aperto dal torneo di Tokyo del 2022.

Ex Top 10 della classifica, Shapovalov è salito di quattro posizioni al numero 28 questa settimana nella classifica ATP Live. Potrebbe rientrare nella Top 25 con il titolo di Acapulco.





Francesco Paolo Villarico