Torna il tennis internazionale a Napoli: dal 23 al 30 marzo la Napoli Tennis Cup, Challenger 125 del calendario mondiale dell’ATP. Arriva Stan Wawrinka

Sarà ancora Napoli, per il secondo anno consecutivo, ad aprire la stagione internazionale europea del tennis su terra battuta. Presentata l’edizione 2025 della Napoli Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 in programma dal 23 al 30 marzo prossimo. Presenti al Circolo Tennis Club Napoli, il Consigliere allo Sport del Tennis Club Napoli, Andrea Centonze, che ha portato i saluti del Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari, il Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria; l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il Direttore Generale dell’ARUS, l’Agenzia Regionale Universiade per lo sport della Regione Campania, Flavio De Martino.

E’ il primo torneo Challenger italiano dell’anno, organizzato da Master Group Sport, la società che, in collaborazione con il Tennis Club Napoli che ospita la manifestazione, ha accettato e vinto la sfida di riportare il tennis internazionale in città. Nel 2024 sono infatti state oltre seimila le presenze alla Napoli Tennis Cup, insieme a un livello organizzativo di alto profilo e a una notevole qualità tecnica, suggellata da un vincitore d’eccezione come Luca Nardi, il ventunenne azzurro di Pesaro, con papà napoletano, che proprio con la vittoria del Challenger 125 partenopeo è entrato nei top 100 del ranking ATP salendo fino al numero 75, confermando il suo talento e le sue ambizioni per un prossimo futuro da top player.

Master Group Sport ha offerto al torneo di Napoli la propria esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi e il proprio notevole contributo organizzativo alla Federazione Italiana Tennis e Padel che continua a vivere il momento più alto e vincente della sua storia, con 11 italiani nei top 100 della classifica ATP, con la seconda vittoria dell’Italia in Coppa Davis e con il successo delle azzurre nella BJK Cup, il mondiale del tennis femminile. E la sfida continua.

Con la seconda edizione ormai alle porte, Master Group Sport e il Tennis Club Napoli sono pronti a offrire continuità e ulteriore prestigio all’evento, come la città di Napoli ha dimostrato di meritare. Così, visto il grande successo dello scorso anno e le numerose richieste già pervenute, è stato previsto un ampliamento delle tribune del campo centrale “D’Avalos” di 400 posti giornalieri, portando così il totale a 1200 posti disponibili ogni giorno.

Cresce il livello tecnico del torneo

In attesa dell’entry list ufficiale che arriverà a inizio marzo, la prima stella dell’evento sarà il top player svizzero Stan Wawrinka, già numero 3 del mondo e compagno di squadra di Roger Federer nella prima storica conquista della Coppa Davis da parte della Svizzera nel 2014. Wawrinka, che ha già confermato la sua presenza alla Napoli Tennis Cup, vanta uno strepitoso palmares, con tre tornei del Grande Slam (Roland Garros, Us Open e Australian Open), 16 tornei Atp Tour e con il prestigioso record di essere uno dei pochi tennisti nella storia ad aver battuto tutti i tre più forti giocatori mondiali degli ultimi venti anni: Djokovic (6 volte), Nadal (4 volte), Federer (3 volte).

Come nel 2024, il direttore del torneo sarà l’ex tennista professionista Alessandro Motti. Le qualificazioni inizieranno domenica 23 marzo per concludersi lunedì 24 marzo. Sempre lunedì 24 marzo inizieranno gli incontri del tabellone principale del torneo; dopo i primi turni, venerdì 28 marzo si disputeranno i quarti di finale, sabato 29 marzo le semifinali e domenica 30 marzo è in programma la finale per il titolo.

Queste le dichiarazioni del Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari:

“Siamo particolarmente orgogliosi di offrire ancora una volta alla nostra città un torneo internazionale di assoluto livello. Sono anni che costantemente organizziamo un torneo internazionale di qualità, la prova che il Tennis Club Napoli è maturo per questo tipo di offerta; ma bisogna dire che è la nostra città che risponde sempre puntualmente, perché c’è voglia di grandi eventi e di grandi iniziative. Con la Master Group Sport abbiamo ormai collaudato un format di sicuro successo che cresce regolarmente. Sono felice per la partnership nata tra il Tennis Napoli e Master Group Sport che veramente sta dando risultati più che soddisfacenti. Voglio anche ringraziare tutti coloro i quali, e sono in tanti, che lavorano con noi operativamente. Siamo una vera squadra.

Le istituzioni ci sono vicine. Il Comune di Napoli e la Regione Campania non ci fanno mai mancare il proprio supporto. Così come la Federazione Italiana Tennis e Padel con il suo presidente Angelo Binaghi, che da quest’anno è anche socio onorario del nostro club, che ha riconosciuto i grandi meriti che ha avuto il presidente e il contributo che ha dato per l’esplosione del fenomeno tennistico che nel nostro Paese è ormai inarrestabile”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento del Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria:

“Stiamo lavorando per rendere l’edizione 2025 della Napoli Tennis Cup ancora più prestigiosa, dopo il grande successo del 2024, che ha confermato la straordinaria passione di Napoli per il tennis e gli eventi di alto livello. La prevendita dei biglietti è già partita e lunedì 3 marzo sarà ufficializzata la entry list completa dei partecipanti. La prima stella annunciata è lo svizzero Stan Wawrinka, un campione di fama mondiale che saprà entusiasmare il pubblico con il suo talento. Sono convinto che il torneo sarà ancora una vetrina per l’affermazione di giovani tennisti italiani, come è accaduto lo scorso anno con la vittoria di Luca Nardi, che in questo torneo possono contare su un pubblico straordinario. Il nostro Challenger 125 inaugura la stagione europea sulla terra battuta e, vista la grande affluenza dell’ultima edizione e le numerose richieste ricevute, abbiamo deciso di ampliare le tribune del campo centrale per accogliere ancora più appassionati.”

Copertura mediatica e patrocini

Anche in questa edizione della Napoli Tennis Cup sarà Supertennis TV l’emittente che nel 2024 ha offerto al torneo una copertura televisiva giornaliera di oltre 11 ore, condita da studi di approfondimento, interviste e racconti del dietro le quinte che permetteranno ai telespettatori di vivere a 360 gradi il torneo e i suoi segreti.

La Napoli Tennis Cup 2025 vanta i patrocini di Regione Campania, di Arus (Agenzia Regionale Universiade per lo Sport della Regione Campania), e del Comune di Napoli.

Programma e biglietti

È aperta la prevendita per acquistare i biglietti della Napoli Tennis Cup 2025 presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, sui siti Vivaticket.com e azzurroservice.net. Previsti sconti sul costo dei biglietti giornalieri dedicatì agli Under 14 e sulle Scuole Tennis dei circoli della Campania.