La WTA rivela la sua nuova visione globale (Video)

La WTA ha inaugurato giovedì una trasformazione radicale della propria identità, frutto di una visione condivisa tra atlete, appassionati e partner globali. Il nuovo design, caratterizzato da un logo incisivo e una palette cromatica distintiva, cattura l’essenza dinamica della WTA, trasformando la narrazione del tennis femminile in un’esperienza emozionale senza precedenti.

Questo rinnovamento, pur omaggiando il ricco patrimonio storico dell’associazione, ridefinisce coraggiosamente la sua missione per plasmare un futuro ambizioso. Con il potente manifesto “Rally the World”, la WTA dichiara il proprio intento di conquistare nuovi pubblici, forgiare campionesse iconiche, ispirare generazioni future e costruire un’eredità duratura attraverso la forza trasformativa del tennis. Nella campagna di lancio, le più celebri atlete del circuito condividono storie personali autentiche che alimentano la loro missione di “Rally the World”, evidenziando come la WTA rappresenti simultaneamente un’arena competitiva e un palcoscenico per l’eccellenza umana.

Il rilancio del brand coincide con un periodo di straordinaria crescita per la WTA. I dati del 2024 rivelano un incremento del 15% nella partecipazione dal vivo agli eventi dell’Hologic WTA Tour, un balzo del 25% nei follower sui canali social e un’espansione del pubblico globale cumulativo del 10%, raggiungendo lo storico traguardo di 1,1 miliardi di spettatori su piattaforme televisive e streaming.

Al di fuori dei campi, le atlete WTA si affermano come figure di riferimento nel panorama sportivo mondiale. L’organizzazione vanta 11 delle 20 atlete femminili con i più alti guadagni al mondo e ha stabilito un primato storico nel 2024 con il premio di 4,8 milioni di dollari assegnato alla campionessa Coco Gauff alle WTA Finals Riyadh presented by PIF, parte di un montepremi stagionale senza precedenti di 221 milioni di dollari.

La WTA trascende il ruolo di semplice organizzazione sportiva, utilizzando la propria influenza per generare un impatto sociale significativo. Cuore di questa missione è la WTA Foundation, impegnata a ispirare le nuove generazioni e sostenere comunità in tutto il mondo attraverso iniziative concrete per la salute e l’emancipazione femminile.

Il nuovo logo debutta su tutte le piattaforme WTA, dai canali social a wtatennis.com, con l’integrazione nella grafica televisiva prevista dal 5 marzo. L’implementazione completa del branding nei tornei dell’Hologic WTA Tour proseguirà durante la stagione 2025, iniziando dal prestigioso BNP Paribas Open di Indian Wells dal 2 marzo.

Per massimizzare l’impatto del rebrand, numerose stelle del circuito partecipano alla campagna di lancio, condividendo interpretazioni personali del concetto “Rally the World”. L’iniziativa si estende attraverso le piattaforme digitali WTA e network mediatici internazionali con spot da 30 e 60 secondi, ideati dall’agenzia creativa Brothers & Sisters, protagoniste campionesse del calibro di Coco Gauff, Ons Jabeur, Naomi Osaka, Zheng Qinwen e Aryna Sabalenka. Con la provocatoria affermazione “Questo non è un campo da tennis”, la campagna reinterpreta il campo come un palcoscenico dove le atlete esprimono la versione più autentica, influente e potente di sé stesse.

“La WTA rappresenta la piattaforma con maggiore risonanza globale nello sport femminile,” ha dichiarato Portia Archer, CEO della WTA. “L’attuale panorama competitivo dello sport e dell’intrattenimento, unito al crescente interesse per lo sport femminile, crea il momento ideale per affermare la nostra leadership insieme alle straordinarie atlete e tornei del nostro circuito. Questa audace identità offre una voce distintiva e potente per raccontare le nostre storie e consolidare la WTA come brand globale dove il tennis femminile esprime la sua massima eccellenza. Invitiamo gli appassionati di tutto il mondo a unirsi mentre mobilitiamo il pianeta e abbattiamo nuove barriere negli anni a venire.”

Marina Storti, CEO di WTA Ventures, ha aggiunto: “La WTA ha intrapreso un percorso straordinario, ridefinendo i paradigmi della competizione e valorizzando le atlete più straordinarie del pianeta. Proiettandoci verso una nuova era, il nostro approccio è focalizzato sull’innovazione continua, sulla ricerca dell’eccellenza e sull’amplificazione del nostro impatto come riferimento globale del tennis femminile. Il progetto di rinnovamento del brand WTA ha rappresentato una priorità assoluta sin dal lancio di WTA Ventures, e siamo entusiasti dell’opportunità di catalizzare l’attenzione sulle stelle e i palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.”





Marco Rossi