Acapulco, la favola Tien continua: battuto Zverev, è nei quarti. Ruud, Rune a Paul si ritirano. Fuori Shelton e Tiafoe (Video)

Una notte indimenticabile per Learner Tien. Il diciannovenne americano ha firmato la vittoria più importante della sua carriera, sconfiggendo il numero 2 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-4 al torneo ATP 500 di Acapulco, in una prestazione che segna un punto di svolta nella sua giovane carriera.

Il mancino statunitense ha utilizzato il suo gioco atipico e una consistenza da muro per indurre la testa di serie numero 1 a commettere errori inusuali, incluso uno smash di routine sbagliato sul 3-4 e palla break nel primo set. Tien ha mantenuto una calma sorprendente per un tennista così giovane durante tutto l’incontro, inanellando cinque game consecutivi da 1-4 nel secondo set per chiudere la vittoria in un’ora e 28 minuti.

“Sono semplicemente sceso in campo cercando di controllare il mio lato del campo”, ha dichiarato Tien, alla sua seconda qualificazione ai quarti di finale di un torneo ATP. “Ovviamente sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Uscirne vincitore è una sensazione fantastica… Penso che concentrarmi su ciò che posso controllare e mantenere la calma il più possibile mi abbia davvero portato lontano.”

Il teenager è diventato il più giovane americano a battere un top-3 dai tempi di Andy Roddick nel 2001, un dato che sottolinea la portata storica del risultato. Con questa vittoria, Tien sale alla posizione numero 68 del ranking ATP Live, ma potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla top 50 in caso di ulteriori successi nel torneo messicano.

Gli ultimi mesi sono stati memorabili per il giovane statunitense, che a dicembre ha raggiunto la finale delle Next Gen ATP Finals, perdendo contro Joao Fonseca. Ha poi superato le qualificazioni degli Australian Open ed eliminato l’ex finalista Daniil Medvedev nel cammino verso gli ottavi di finale, risultato che gli ha permesso di entrare per la prima volta in top 100.

La vittoria contro Zverev rappresenta però un ulteriore salto di qualità per Tien, che sta dimostrando di poter competere ad altissimi livelli nonostante la giovane età. Il suo gioco mancino, caratterizzato da un ottimo servizio e da un rovescio a due mani solido, unito a una mobilità eccellente, lo rende un avversario ostico anche per i migliori del circuito.

Senza mostrare segni di rallentamento, Tien affronterà nei quarti la testa di serie numero 8 Tomas Machac, che ha superato il tedesco Daniel Altmaier 7-6(3) 6-1. Sarà il primo confronto diretto tra i due, in una sfida che potrebbe proiettare l’americano verso la prima semifinale in un ATP 500.

Gli altri risultati di Acapulco

Il torneo messicano ha visto diverse sorprese nella giornata di mercoledì. Il belga David Goffin, ex numero 7 del mondo, ha dimostrato che a 34 anni può ancora dire la sua, sorprendendo la testa di serie numero 5 Ben Shelton con un convincente 7-6(3) 6-3. Goffin ha colpito la palla in modo pulito e ha mostrato una copertura del campo magistrale nella vittoria di un’ora e 45 minuti. Il belga ha conquistato il 74% dei punti con il servizio, mentre il potente mancino americano si è fermato al 61%.

Denis Shapovalov continua il suo momento magico estendendo la sua striscia di vittorie a sette battendo l’americano Alex Michelsen 6-4 6-3. A due settimane dal suo più grande successo in carriera all’ATP 500 di Dallas, il canadese testa di serie numero 9 punta a tornare nella top 30 questa settimana in Messico.

Il torneo ha registrato anche diversi forfait: Brandon Nakashima è avanzato ai quarti dopo il ritiro di Holger Rune (quarta testa di serie) sul 3-0, mentre Marcos Giron è passato grazie al forfait di Tommy Paul (numero 3 del seeding) per problemi di stomaco

Con l’eliminazione di Zverev, il tabellone si apre a nuove possibilità, e il giovane Tien potrebbe approfittarne per scrivere un’altra pagina importante della sua promettente carriera.





Francesco Paolo Villarico