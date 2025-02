Krejcikova si ritira dai tornei americani: il problema alla schiena persiste

Barbora Krejcikova sarà costretta a saltare il “Sunshine Double” americano. La campionessa in carica di Wimbledon ha annunciato il suo ritiro dal BNP Paribas Open di Indian Wells e dal Miami Open a causa del persistente problema alla schiena che la sta tenendo lontana dai campi da diversi mesi.

La tennista ceca, 29 anni, non partecipa ad un torneo ufficiale dalle WTA Finals di Riyadh dello scorso novembre, dove aveva impressionato battendo Coco Gauff e Jessica Pegula prima di arrendersi in semifinale a Zheng Qinwen.

Si allunga così il periodo di inattività della ex numero 2 del mondo, che sperava di poter tornare in campo per i prestigiosi tornei americani. Con il forfait di Krejcikova, l’austriaca Julia Grabher è stata ripescata nel tabellone principale di Indian Wells.

Una notizia che preoccupa i fan della giocatrice ceca, considerando che il problema alla schiena sembra richiedere più tempo del previsto per essere risolto. Resta da vedere se Krejcikova riuscirà a recuperare in tempo per difendere il suo titolo a Wimbledon, torneo in cui lo scorso anno ha conquistato il secondo titolo Slam della sua carriera.





Marco Rossi