ATP 500 Acapulco: Arnaldi lotta ma vince Zverev. Bellucci sfiora il successo contro Davidovich Fokina

Due sconfitte con discreto rammarico per gli italiani impegnati nella notte all’ATP 500 di Acapulco, protagonisti di buonissime prestazioni ma non sufficienti per arrivare alla vittoria, nel caso di Mattia Bellucci accarezzata con ben 4 match point non sfruttati. Il lombardo infatti è stato sconfitto da Alejandro Davidovich Fokina per 1-6 7-6(6) 6-2, rimontato da 6 punti a 2 nel tiebreak del secondo set. Matteo Arnaldi invece è stato battuto in rimonta da Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo, al termine di una battaglia conclusa col punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4.

Il sanremese, attualmente n.33 ATP e reduce dall’ottima settimana a Dallas, ha messo alla frusta il n.2 del mondo con un tennis molto offensivo, a tratti davvero spettacolare per soluzioni aggressive a tutto campo, forte di un rendimento al servizio quasi identico a quello del rivale (anzi, vincendo più punti in risposta sulla seconda palla), ma ha pagato la maggior esperienza del tedesco nei punti importanti. Lo dimostra come non sia riuscito a strappare alcun break, non sfruttando le 3 chance ottenute, a differenza di Zverev bravo a capitalizzare due delle quattro palle break strappate. Inoltre Zverev è stato coraggioso a scendere a rete molto spesso per arginare gli attacchi dell’italiano, tanto da vincere 22 punti su 32 discese sul net.

“Sono arrivato dalla terra rossa qualche giorno fa, non avevo molto tempo per adattarmi”, ha detto Zverev dopo il successo. “Sono felice di aver battuto un giocatore di qualità e di essere passato al turno successivo. L’aver ottenuto un break nel secondo set mi ha liberato un po’ e mi ha dato un po’ di spazio per respirare, almeno in quel set. Ho iniziato a giocare meglio da lì, penso che forse lui abbia giocato un po’ peggio da quel momento in poi”.

Arnaldi ha confermato di possedere un tennis davvero completo ed efficace anche contro i migliori (ricordiamo che Zverev è stato finalista agli Australian Open in condizioni molto simili poche settimane fa) ma anche una certa difficoltà a tenere il livello al massimo e di restare focalizzato in momenti chiave, facendosi prendere un po’ dalla fretta di concludere il punto rapidamente e commettendo troppi errori.

Nel primo set nessun break, dominano i servizi e solo Zverev concede una palla break servendo sotto sul 5-4, che è anche un set point, ma è bravo a cancellarlo. Il set arriva al tiebreak con Arnaldi bravissimo a scattare con Ace e quindi attaccare con precisione, volando via per 4 punti a 0. Sasha non riesce a reagire e Matteo si aggiudica con pieno merito il set per 7 punti a 2.

Il match cambia rotta a metà del secondo parziale. Zverev serve meglio, attacca di più e soprattutto è più pungente in risposta. Arnaldi è sotto assedio servendo sotto 2-1, anche per colpa di un doppio fallo. Si ritrova sotto 15-40 ma riesce a cancellare le due chance al rivale. Zverev non molla, ne ottiene una terza ed è quella buona, strappa il primo break dell’incontro portandosi avanti 3-1. Arnaldi non riesce a riprendere il rivale, solido al servizio e col rovescio, per il 6-3 che chiude il parziale.

Molto simile l’andamento del terzo set: Arnaldi serve sull’1 pari e concede qualcosa di troppo, errori che lo condannano al break ai vantaggi per il 2-1 Zverev. Il tedesco supera l’unico momento di difficoltà servendo sul 3-2, quando Arnaldi cerca una forte reazione e porta il rivale a sbagliare qualcosa. Ai vantaggi l’azzurro si procura una palla break, ma il tedesco si salva portandosi 4-2 e poi chiudendo la partita per 6-4.

Soddisfazione per la prestazione e la conferma che il proprio tennis vale assolutamente il livello ATP, ma tanta amarezza invece per Mattia Bellucci che dopo un primo set spettacolare è arrivato da un passo da una bellissima vittoria contro Alejandro Davidovich Fokina, con l’enorme rimpianto dei 4 match point non sfruttati sul 6 punti a 2 nel tiebreak del secondo parziale. Uno in particolare grida vendetta, una chiusura a campo praticamente libero dopo un attacco, con la palla spedita fuori, errore che mostra la ancora poca esperienza del lombardo a questo livello.

Lo spagnolo alla fine ha avuto un rendimento al servizio superiore e ha strappato il 55% dei punti in risposta sulla seconda di servizio, contro il 42% dell’azzurro, ma sull’andamento del match pesa terribilmente il tiebreak del secondo set, dominato ma non chiuso da Bellucci.

Bellucci inizia l’incontro a spron battuto: aggredisce il campo e con tutte le sue variazioni, a partire dalla risposta, non dà alcun ritmo a Davidovich Fokina, che sbaglia tanto e subisce un break immediato (alla seconda chance da 15-40), per il 2-0 a favore dell’italiano. Mattia è bravo a restare aggressivo, comanda e vola 3-0. ADF va di nuovo in crisi al servizio nel sesto gioco, che cede a zero con un doppio fallo sullo 0-40, per il 5-1 e poi 6-2 Bellucci. Set dominato totalmente dall’azzurro.

Nel secondo set domina l’equilibrio, fino al nono gioco quando si accende la bagarre. Prima è lo spagnolo a recuperare da 15-40, poi è invece Bellucci sul 5-4 a salvare un set point sul 30-40. Cala il servizio di Mattia, che commette anche un doppio fallo e salva altri due set point servendo sotto 6 giochi a 5. Si arriva al tiebreak dove l’azzurro vola sul campo, disegna grandi traiettorie e si porta 6 punti a 2, con 4 chance per chiudere il match. Non ne sfrutta almeno due, una clamorosa a campo quasi aperto, e subisce la rimonta di Alejandro che vince 6 punti di fila e chiude il set 8 punti a 6.

Bellucci accusa il colpo, come normale che sia. Concede e annulla una palla break in apertura, mentre Davidovich, forte del pericolo scampato, sbaglia di meno. Bellucci subisce il break sul 2 pari in un game sciagurato condito da due doppi falli. Il match di fatto finisce qua, con lo spagnolo pronto a scappare via e strappare un secondo break nel settimo game, per il 6-2 conclusivo. Grande esperienza, ma anche tanta amarezza per Mattia.

