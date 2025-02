Auger-Aliassime-Bublik, show a Dubai: primo utilizzo del VAR nel tennis tra polemiche (Video)

Primo utilizzo ufficiale del VAR nel tennis e subito polemiche e spettacolo. Protagonisti Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik nel match di primo turno all’ATP 500 di Dubai, con una sequenza di eventi che ha infiammato il pubblico.

Sul 6-6 nel tie-break del primo set, il canadese ha chiesto l’intervento della video review dopo che un raccattapalle si era mosso verso la palla mentre il punto era ancora in corso, disturbandolo durante un recupero su uno smash di Bublik. L’arbitro ha accolto la richiesta, decidendo di ripetere il punto.

La reazione del kazako non si è fatta attendere: Bublik ha servito un clamoroso ace con il servizio “a cucchiaio” sulla seconda palla, accompagnando il colpo con un teatrale gesto della mano all’orecchio, come a dire “sentiamo il pubblico”, invitando poi ironicamente l’avversario a chiedere un’altra revisione VAR.

La sequenza di eventi ha raggiunto il culmine pochi istanti dopo: Auger-Aliassime ha salvato il set point e, alla prima opportunità, ha conquistato il parziale grazie a un doppio fallo di Bublik. Il canadese ha risposto alle provocazioni mimando le stesse esultanze del kazako e incitando il pubblico.

Due minuti di pura follia che dimostrano come l’introduzione della tecnologia nel tennis possa aggiungere ulteriore pepe a partite già di per sé cariche di tensione, specialmente quando in campo c’è un personaggio imprevedibile come Bublik.





Francesco Paolo Villarico