Bolelli-Vavassori, maratona vincente a Dubai: salvano un match point e ne sprecano sette (con il programma completo di domani, in campo Berrettini e Nardi)

Simone Bolelli e Andrea Vavassori iniziano con una vittoria thriller la loro avventura all’ATP 500 di Dubai. La coppia italiana ha superato al primo turno il duo composto da Andrey Rublev e Karen Khachanov al termine di un super tie-break da brividi, chiuso 16-14 dopo un’autentica battaglia di nervi.

Un incontro dalle mille emozioni, con gli azzurri che hanno annullato un match point agli avversari per poi sprecare ben sette occasioni per chiudere, prima di conquistare il punto decisivo. Una vera montagna russa emotiva che ha visto gli azzurri mostrare la loro forza mentale.

Nei quarti di finale sfideranno una coppia tra Haase / Jebens [Q] Tsitsipas / Tsitsipas [WC].

Il duo italiano, arrivato a Dubai con grandi ambizioni dopo i risultati eccellenti degli ultimi mesi, ha dovuto dare fondo a tutte le proprie risorse tecniche e mentali per avere la meglio sui due singolaristi russi, entrambi dotati di colpi potenti e capaci di mettere in difficoltà anche le coppie più affiatate del circuito.

Questa vittoria, pur sofferta, rappresenta un ottimo avvio per Bolelli e Vavassori, che puntano a conquistare titoli importanti in questa stagione dopo aver già raggiunto la finale agli Australian Open e aver dimostrato di poter competere con le migliori coppie al mondo.

La strada nel torneo di Dubai è ancora lunga, ma questo successo al super tie-break dimostra ancora una volta la capacità degli italiani di restare mentalmente in partita anche nei momenti più difficili, caratteristica fondamentale per una coppia che punta anche quest’anno alle alle ATP Finals di fine anno.

ATP Dubai Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 7 3 14 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] 5 6 16 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-16 S. Bolelli / Vavassori 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 ace 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 df 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 13-12 13-13 14-13 14-14 15-14 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 15-15 15-30 df 40-30 2-4 → 2-5 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 K. Khachanov / Rublev 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 S. Bolelli / Vavassori 40-0 ace 0-2 → 0-3 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Marin Cilicvs Alex de MinaurQuentin Halysvs Andrey Rublev(Non prima 13:00)Daniil Medvedevvs Jan-Lennard Struff(Non prima 15:30)Gael Monfilsvs

Court 1 – ore 11:00

Arthur Fils vs Nuno Borges

Alexander Bublik vs Felix Auger-Aliassime

Jiri Lehecka vs Ugo Humbert

Christopher O’Connell vs Grigor Dimitrov

Court 2 – ore 11:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Yuki Bhambri / Alexei Popyrin

Robin Haase / Hendrik Jebens vs Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas

Jamie Murray / John Peers vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth

Court 3 – ore 11:00

Luca Nardi vs Marton Fucsovics

Roman Safiullin vs Tallon Griekspoor

Nikola Mektic / Michael Venus vs Harri Heliovaara / Henry Patten





Marco Rossi