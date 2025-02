ATP 500 Acapulco: Cobolli battuto da Shelton, con qualche rimpianto

Continua il momento “no” di Flavio Cobolli nel 2025. L’azzurro esce subito di scena all’ATP 500 di Acapulco, battuto dal forte statunitense Ben Shelton per 7-6 7-6, in quella che diventa la sua quinta sconfitta consecutiva (in stagione ha vinto solo i suoi primi due match in United Cup). Il rammarico in questa nuova battuta d’arresto in Messico viene per le chance non sfruttate dal romano: era avanti di un mini break nel tiebreak del primo set (3 punti a 2 e servizio) e soprattutto nel secondo parziale, quando è stato al comando per 2-0 e poi, subìto il contro break dall’americano, non è riuscito a sfruttare altre chance per tornare avanti nel sesto e soprattutto dodicesimo game, con due set point non trasformati sul 6-5 15-40. La partita è stata costellata da molti errori e un po’ di tensione nella gestione delle fasi più complesse, da parte di entrambi i giocatori. Certamente la poca fiducia di Flavio per l’andamento non positivo del nuovo anno ha influito nell’andamento del match. Ricordiamo che l’azzurro ha iniziato il 2025 con dei problemi fisici, dopo aver terminato anche il 2024 un po’ malconcio, e quindi stenta a ritrovare la massima condizione, come dimostrano i risultati.

Cobolli aveva vinto le prime due sfide contro Shelton, entrambe nel 2024, sulla terra rossa di Ginevra poi a Washington in semifinale, in quella che fu una splendida prestazione in casa del rivale.

Flavio ha chiuso il match con 2 ace e un modesto 52% di prime palle in campo, con una trasformazione discreta (80%), e ha salvato 4 delle 5 palle break concesse. Superiore il dato di Shelton in risposta sulla seconda di servizio, un dato questo che è risultato molto importante nell’andamento della partita (45% di Ben contro il 38% di Flavio), come i punti ottenuti con la seconda palla in gioco, due su tre per Shelton, mentre per Cobolli il 55%. In generale, la battuta ha sostenuto maggiormente la prestazione dell’americano, aiutandolo in modo decisivo in diversi momenti importanti.

Nel primo set nessun break, con il solo Cobolli in difficoltà nel quarto game quando ha concesso e salvato ben 4 chance al rivale (dal 15-40). Nei turni di servizio di Shelton invece non si è mai arrivati ai vantaggi. Al tiebreak Cobolli è bravo a strappare un mini break sul 2 pari, purtroppo l’ha subito restituito e Ben è volato via vincendo cinque punti di fila (con due Ace, ingiocabile nel momento più critico), per il 7 punti a 4 che è valso il primo parziale al nativo di Atlanta.

Nel secondo set Cobolli scatta più deciso, spinge forte in risposta mentre Shelton accusa un momento di calo, subendo il primo break dell’incontro che manda avanti l’azzurro 2-0. Flavio consolida il vantaggio (3-0) e Ben continua ad alternare gran giocate ad errori marchiani, ma riesce a muovere lo score e quindi sul 3-1 riesce a ottenere il contro break sfruttando a sua volta un turno di battuta dell’azzurro tutt’altro che perfetto, per il 3-2. C’è rimpianto per Flavio perché complessivamente nel secondo set è quello più positivo, aggressivo e attivo, tanto da ottenere un’altra palla break sul 3-2 30-40 per tornare in vantaggio, ma senza riuscire a sfruttarla. Il set prosegue sull’equilibrio fino al 6-5 Cobolli. Shelton accusa tutta la pressione del momento e crolla 15-40, con due Set Point per l’azzurro. L’americano riesce ad annullarli e si va di nuovo al tiebreak, dove c’è lotta e si gioca punto su punto con discreta tensione. Ben scappa avanti 4 punti a 2, Cobolli reagisce subito per il 4 pari, ma lì Shelton trova il mini break che gli vale il successo, per il 7-4 conclusivo.

Flavio Cobolli vs Ben Shelton



ATP Acapulco Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 7 7 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* ace 3*-6 ace 4*-6 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1