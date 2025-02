Musetti si arrende: niente Acapulco, Bellucci ripescato come lucky loser (con il tabellone aggiornato)

Continua il momento difficile di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, numero 17 del mondo, ha annunciato sui social il suo forfait dal torneo ATP 500 di Acapulco a causa di una lesione muscolare di primo grado al polpaccio destro.

“Ciao a tutti, volevo aggiornarvi che purtroppo devo ritirarmi dal torneo di Acapulco”, ha scritto Musetti. “Speravo di poter giocare, ma ho ancora bisogno di tempo per il pieno recupero. Grazie agli organizzatori e ai fan in Messico per tutto il vostro supporto!”

L’infortunio, rimediato durante la vittoria contro Corentin Moutet a Buenos Aires, ha costretto il carrarino a saltare sia il torneo argentino che l’ATP 500 di Rio de Janeiro. Un mese di febbraio praticamente a secco per Musetti, che in Messico aveva bellissimi ricordi: nel 2021 aveva raggiunto la semifinale battendo giocatori del calibro di Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov, prima di arrendersi a Tsitsipas.

L’obiettivo ora è recuperare per Indian Wells (5-16 marzo), anche se la preparazione non sarà ottimale per un torneo dove storicamente Musetti ha sempre faticato ad esprimere il suo tennis.

Il forfait di Musetti ha una risvolto positivo per il tennis italiano: Mattia Bellucci è stato infatti ripescato come lucky loser nel tabellone principale del torneo messicano. Nella notte aveva perso per 61 60 contro Diallo nel turno decisivo delle qualificazioni.

Md

(1) Alexander Zverev vs Matteo Arnaldi

(Q) Learner Tien vs Cameron Norrie

(WC) Daniel Altmaier vs Miomir Kecmanovic

Jakub Mensik vs (8) Tomas Machac

(4) Holger Rune vs Roberto Carballes Baena

Benjamin Bonzi vs Brandon Nakashima

David Goffin vs Rinky Hijikata

Flavio Cobolli vs (5) Ben Shelton

(9) Denis Shapovalov vs (Q) Nishesh Basavareddy

Alex Michelsen vs (WC) Yunchaokete Bu

Marcos Giron vs (Q) Adam Walton

(Q) Gabriel Diallo vs (3) Tommy Paul

(7) Frances Tiafoe vs Alexandre Muller

Alejandro Davidovich Fokina vs (LL) Mattia Bellucci

Aleksandar Vukic vs (WC) Rodrigo Pacheco Mendez

Arthur Rinderknech vs (2) Casper Ruud





Francesco Paolo Villarico