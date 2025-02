Draper rinuncia a Dubai: “Devo pensare al recupero dopo Doha”

Jack Draper ha annunciato il suo ritiro dal torneo ATP 500 di Dubai, dove avrebbe dovuto affrontare il qualificato Marton Fucsovics al primo turno. Il tennista britannico, reduce dalla finale raggiunta a Doha, ha deciso di prendersi un periodo di riposo per recuperare dopo una settimana intensa.

“Ho preso la decisione di ritirarmi da Dubai”, ha annunciato Draper su X. “Dopo un’eccellente settimana a Doha, sto seguendo il consiglio di dare priorità al recupero e gestire il mio corpo dopo una serie di partite lunghe, per darmi le migliori possibilità di essere competitivo durante tutto l’anno.”

“Sono dispiaciuto di non poter partecipare a un evento incredibile come Dubai”, ha aggiunto il britannico, “ma non vedo l’ora di tornare a competere a Indian Wells e Miami.”

Una decisione prudente per il giovane britannico, che preferisce non rischiare dopo il grande tennis mostrato in Qatar, dove ha raggiunto la finale perdendo poi contro Andrey Rublev.

(1) Daniil Medvedev vs Jan-Lennard Struff

Giovanni Mpetshi Perricard vs Zhizhen Zhang

(Q) Roman Safiullin vs Tallon Griekspoor

Jiri Lehecka vs (5) Ugo Humbert

(4) Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego

(WC) Daniel Evans vs Karen Khachanov

Gael Monfils vs Matteo Berrettini

(Q) Christopher O’Connell vs (6) Grigor Dimitrov

Lucky Loser vs (Q) Marton Fucsovics

(WC) Aziz Dougaz vs Zizou Bergs

Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut

(Q) Quentin Halys vs (3) Andrey Rublev

(8) Arthur Fils vs Nuno Borges

Alexander Bublik vs Felix Auger-Aliassime

Alexei Popyrin vs (WC) Hady Habib

(PR) Marin Cilic vs (2) Alex de Minaur





Marco Rossi