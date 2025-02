ATP 500 Dubai, Acapulco, Rio de Janeiro e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione e della Finale. Nardi si ferma al turno decisivo a Dubai, Fucsovics vince in due set (LIVE)

Nardi si ferma al turno decisivo a Dubai: Fucsovics vince in due set

Sfuma all’ultimo ostacolo la qualificazione di Luca Nardi al tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai. Il tennista pesarese è stato sconfitto da Marton Fucsovics, testa di serie numero 4 delle qualificazioni, con il punteggio di 7-6(5) 6-4.

Un match che l’azzurro aveva iniziato nel migliore dei modi, portandosi sul 5-3 nel primo set prima di subire la rimonta dell’ungherese. Il tie-break ha visto Fucsovics scappare sul 5-1, e nonostante il tentativo di rientro di Nardi, l’esperto magiaro è riuscito a chiudere 7-5.

Il secondo set è stato caratterizzato da diversi capovolgimenti: Fucsovics ha ottenuto un break sul 2-1, ma Nardi è riuscito a rientrare sul 2 pari recuperando il servizio. L’ungherese ha però trovato un nuovo break decisivo sul 2 pari (dal 40-15), chiudendo poi il match per 6-4.

Per Nardi, che aveva superato Lloyd Harris nel primo turno, rimane la speranza di un ripescaggio come lucky loser in caso di ritiri dal tabellone principale.

🇲🇽 ATP 500 Acapulco Messico

Cemento TD QUALIFICAZIONE

33°C/23°C

