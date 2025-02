Challenger 100 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un qualificato per Matteo Gigante

Challenger 100 San Diego – Tabellone Principale – hard

(1) Arthur Cazaux vs Li Tu

Constant Lestienne vs Qualifier

(WC) Jenson Brooksby vs Coleman Wong

Qualifier vs (8) Ethan Quinn

(3) Dominik Koepfer vs Zachary Svajda

Qualifier vs Eliot Spizzirri

Qualifier vs Radu Albot

Tyler Zink vs (6) Taro Daniel

(7) Mitchell Krueger vs Andres Andrade

Jack Pinnington Jones vs (WC) Trevor Svajda

Matteo Gigante vs Qualifier

Karue Sell vs (4) Mackenzie McDonald

(5) Kamil Majchrzak vs Colton Smith

Qualifier vs Michael Mmoh

Terence Atmane vs (Alt) Govind Nanda

Alex Bolt vs (WC) (2) Tristan Boyer

(1) Patrick Maloneyvs (WC) Alexander Georg MandmaFilip Pieczonkavs (12) Alex Hernandez

(2) Kiranpal Pannu vs (PR) Blaise Bicknell

(WC) Jagger Leach vs (Alt) (10) Trey Hilderbrand

(3) Stefan Dostanic vs Rudy Quan

(Alt) Lucas Renard vs (7) Alex Rybakov

(4) Bruno Kuzuhara vs (WC) Rohan Murali

Noah Schachter vs (8) Strong Kirchheimer

(5) Andres Martin vs (Alt) Oscar Weightman

Nathan Ponwith vs (Alt) (11) Evan Zhu

(6) Alfredo Perez vs Maxwell Mckennon

(WC) Kaylan Bigun vs (9) Sebastian Gima