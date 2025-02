Bellucci a un passo dal main draw di Acapulco: battuto Eubanks in due set

Continua il momento magico di Mattia Bellucci. Il tennista di Busto Arsizio, fresco di best ranking al numero 70 del mondo dopo la storica semifinale a Rotterdam, ha raggiunto il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 500 di Acapulco superando Christopher Eubanks con il punteggio di 6-2 6-4.

Una vittoria convincente contro l’americano, ex numero 29 ATP, che conferma l’ottimo stato di forma del 23enne lombardo dopo le imprese di Rotterdam dove aveva sconfitto per la prima volta in carriera due top 20 come Medvedev e Tsitsipas.

Per un posto nel tabellone principale, Bellucci affronterà il canadese Gabriel Diallo, numero 88 del mondo. I precedenti sorridono all’italiano che ha vinto tutti e tre gli scontri diretti disputati nei Challenger: a Winnipeg e Cary sul cemento, e a Nottingham sull’erba.

Il tennista italiano sta attraversando un periodo particolarmente positivo nelle qualificazioni del circuito ATP (esclusi gli Slam), avendo superato le ultime cinque disputate. Bellucci sarà impegnato anche nel tabellone di doppio dove, in coppia con Flavio Cobolli, affronterà le teste di serie numero 4 Doumbia/Reboul.

ATP Acapulco Mattia Bellucci [1] Mattia Bellucci [1] 6 6 Christopher Eubanks Christopher Eubanks 2 4 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Eubanks 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 C. Eubanks 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi