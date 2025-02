ATP 500 Acapulco, tre italiani al via: sorteggio durissimo per Arnaldi e Cobolli

Tre italiani al via nel tabellone principale dell’ATP 500 di Acapulco, con sorti decisamente diverse. Il sorteggio più difficile è toccato a Matteo Arnaldi, che dovrà vedersela subito con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, recente finalista agli Australian Open.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6, ha pescato un qualificato e avrà quindi la possibilità di iniziare il torneo con un turno sulla carta più abbordabile. Per Flavio Cobolli invece c’è l’ostacolo Ben Shelton, quinta testa di serie e uno dei giocatori più in forma del circuito.

Il tabellone messicano vede ai nastri di partenza diversi big: oltre a Zverev, occhi puntati su Casper Ruud, numero 2 del seeding, e Tommy Paul, terza testa di serie. Da seguire con attenzione anche Holger Rune, quarto favorito del torneo, che inizierà il suo percorso contro lo specialista della terra battuta Carballes Baena.

Tra i match più interessanti del primo turno, oltre a Zverev-Arnaldi, spiccano la sfida Shapovalov-Norrie. Il torneo si preannuncia molto equilibrato, con Zverev chiamato a confermare il suo ottimo momento di forma nonostante la recente delusione nel Golden Swing sudamericano.

ATP 500 Acapulco – Tabellone Principale – hard

(1) Alexander Zverev vs Matteo Arnaldi

Denis Shapovalov vs Cameron Norrie

(WC) Daniel Altmaier vs Miomir Kecmanovic

Jakub Mensik vs (8) Tomas Machac

(4) Holger Rune vs Roberto Carballes Baena

Benjamin Bonzi vs Brandon Nakashima

David Goffin vs Rinky Hijikata

Flavio Cobolli vs (5) Ben Shelton

(6) Lorenzo Musetti vs Qualifier

Alex Michelsen vs (WC) Yunchaokete Bu

Marcos Giron vs Qualifier

Qualifier vs (3) Tommy Paul

(7) Frances Tiafoe vs Alexandre Muller

Alejandro Davidovich Fokina vs Qualifier

Aleksandar Vukic vs (WC) Rodrigo Pacheco Mendez

Arthur Rinderknech vs (2) Casper Ruud