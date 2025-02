Jannik Sinner pronto al ritorno: una suite privata e “Forte Apache” al Foro Italico preparata dalla FITP

È un rientro in grande stile, quello che la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) sta pianificando per Jannik Sinner agli imminenti Internazionali d’Italia. A confermarlo è stato direttamente il presidente della FITP, Angelo Binaghi, che – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – ha rivelato i dettagli del progetto che accompagnerà il ritorno in campo del giovane fuoriclasse azzurro.

Grazie al supporto della FITP e all’attenzione dedicata all’aspetto logistico e organizzativo, Jannik avrà dunque l’occasione di vivere gli Internazionali d’Italia come un momento di vera rinascita sportiva.

“Una suite personale per Jannik”

Le parole di Binaghi non lasciano spazio a dubbi: la Federazione sta facendo di tutto per mettere Sinner nelle condizioni migliori possibili. “Ci sarà una suite personale per Jannik: dominerà i campi, irraggiungibile per chiunque tranne che per Sinner e la sua famiglia. Potrà mangiare, rilassarsi, dormire. Sarà il suo Forte Apache al Foro Italico”.

L’idea di una suite privata nasce dalla volontà di garantire a Sinner un ambiente sereno e confortevole, dove poter gestire al meglio le proprie energie fisiche e mentali. Un vero e proprio rifugio, situato lontano dai clamori e dallo stress di uno dei più importanti appuntamenti del tennis internazionale.

Preparazione e obiettivi

Il ritorno di Sinner è atteso con grande curiosità e speranza da tutto il movimento tennistico italiano. Dopo un periodo di stop, il giovane altoatesino è pronto a rilanciarsi sulla terra rossa del Foro Italico. L’obiettivo, condiviso da staff e Federazione, è quello di ritrovare subito la competitività necessaria per puntare in alto, consolidando la propria posizione tra i migliori giocatori del mondo.

Un “Forte Apache” moderno

Il paragone con “Forte Apache” evoca l’idea di un luogo sicuro e inaccessibile, dove il giocatore può trovare la giusta concentrazione. Non è solo un vezzo o un’iniziativa d’immagine: avere uno spazio protetto all’interno del torneo consentirà a Sinner di prendersi qualche momento di riposo tra un match e l’altro, recuperare al meglio e studiare le strategie di gioco.





Francesco Paolo Villarico