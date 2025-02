ATP 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Sorteggio non semplice per gli italiani: Sonego-Tsitsipas e Monfils-Berrettini al primo turno

Sono due gli italiani al via nel tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai, entrambi con un sorteggio tutt’altro che fortunato. Lorenzo Sonego affronterà la testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas, mentre Matteo Berrettini, fresco di ottimi risultati a Doha, se la vedrà con Gael Monfils in uno dei match più attesi del primo turno.

Il torneo vede come prima testa di serie Daniil Medvedev, che inizierà il suo percorso contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Il russo è inserito ovviamente nella parte alta del tabellone dove spicca anche la presenza di Ugo Humbert, testa di serie numero 5 e reduce dal titolo a Marsiglia, che affronterà Jiri Lehecka.

Nella parte bassa, guidata da Alex de Minaur (numero 2 del seeding), occhi puntati su Andrey Rublev, testa di serie numero 3, che attende un qualificato al primo turno. Da seguire con attenzione anche il percorso di Grigor Dimitrov, numero 6 del seeding, anche lui opposto a un qualificato.

Tra i match più interessanti del primo turno, oltre ai due che vedono coinvolti gli italiani, spicca la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik, mentre Marin Cilic, in tabellone grazie al ranking protetto, affronterà subito la testa di serie numero 2 de Minaur.

(1) Daniil Medvedevvs Jan-Lennard StruffGiovanni Mpetshi Perricardvs Zhizhen ZhangQualifier vs Tallon GriekspoorJiri Leheckavs (5) Ugo Humbert

(4) Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego

(WC) Daniel Evans vs Karen Khachanov

Gael Monfils vs Matteo Berrettini

Qualifier vs (6) Grigor Dimitrov

(7) Jack Draper vs Qualifier

(WC) Aziz Dougaz vs Zizou Bergs

Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut

Qualifier vs (3) Andrey Rublev

(8) Arthur Fils vs Nuno Borges

Alexander Bublik vs Felix Auger-Aliassime

Alexei Popyrin vs (WC) Hady Habib

(PR) Marin Cilic vs (2) Alex de Minaur