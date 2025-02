Zverev crolla a Rio: da 4-1 nel terzo set alla sconfitta con Comesana (Video)

Clamorosa eliminazione di Alexander Zverev ai quarti di finale del Rio Open 2025. Il numero 2 del mondo, principale favorito del torneo, è stato sconfitto dall’argentino Francisco Comesana, numero 86 ATP, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco.

Una sconfitta ancora più amara considerando che il tedesco conduceva 4-1 nel set decisivo, prima di subire un incredibile crollo che ha permesso all’argentino di completare una delle più grandi sorprese della stagione. Zverev, che aveva la possibilità di guadagnare punti importanti in classifica, non è mai sembrato completamente a suo agio sulla terra rossa brasiliana.

Per il 27enne tedesco si tratta del secondo stop ai quarti di finale consecutivo nel Golden Swing sudamericano, dopo quello di Buenos Aires. Ora si sposterà ad Acapulco, dove spera di trovare maggior fortuna sul cemento.

Comesana raggiunge in semifinale i connazionali Sebastian Baez e Camilo Ugo Carabelli, con ben tre argentini in semifinale e il francese Muller che ha sconfitto Cerundolo in due set.

ATP Rio de Janeiro Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 3 4 Francisco Comesana Francisco Comesana 4 6 6 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Zverev 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Comesana 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi