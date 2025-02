ATP 500 Acapulco: Il Tabellone di Qualificazione. Mattia Bellucci n.1 del seeding cadetto

ATP 500 Acapulco – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Mattia Bellucci vs Christopher Eubanks

(WC) Rafael Alfonso De Alba Valdes vs (6) Gabriel Diallo

(2) Aleksandar Kovacevic vs (WC) Alan Magadan

Adrian Mannarino vs (7) Adam Walton

(3) Rinky Hijikata vs (WC) Stefan Kozlov

Nishesh Basavareddy vs (8) James Duckworth

(4) Learner Tien vs (Alt) Federico Agustin Gomez

(Alt) Dmitry Popko vs (5) Dusan Lajovic

CANCHA 1 – ore 00:00

Dmitry Popko vs Dusan Lajovic

Nishesh Basavareddy vs James Duckworth

Marcos Giron / Arthur Rinderknech vs Federico Agustin Gomez / Rodrigo Pacheco Mendez

CANCHA 2 – ore 00:00

Learner Tien vs Federico Agustin Gomez

Rinky Hijikata vs Stefan Kozlov

Mattia Bellucci vs Christopher Eubanks