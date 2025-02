ATP 500 Dubai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Nardi supera Harris nelle qualificazioni di Dubai, ora Fucsovics per il main draw. Vavassori si ferma al primo turno

Nardi supera Harris nelle qualificazioni di Dubai, ora Fucsovics per il main draw

Luca Nardi continua il suo ottimo momento di forma. Il tennista pesarese, numero 85 ATP e quinta testa di serie delle qualificazioni, ha superato il primo turno del torneo ATP 500 di Dubai battendo il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-3 7-5.

Un successo importante per il 21enne azzurro, che arriva dalla bella prestazione di Doha dove, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto Zhang e costretto Alcaraz al terzo set negli ottavi di finale. Harris, numero 142 del ranking ma ex top 30 e finalista proprio a Dubai nel 2021, non è riuscito a opporre grande resistenza complici anche i problemi al gomito che ne hanno condizionato le ultime stagioni.

Nel match decisivo per l’accesso al tabellone principale, Nardi affronterà l’ungherese Marton Fucsovics, numero 84 del mondo ed ex numero 31 ATP. Sarà il primo confronto in carriera tra i due tennisti, con l’azzurro che cercherà di conquistare un posto nel main draw del prestigioso torneo emiratino, che mette in palio un montepremi di 2.941.785 dollari.

Dubai, Vavassori si ferma al primo turno delle qualificazioni

Si ferma subito il percorso di Andrea Vavassori nel torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista torinese, numero 236 del mondo, entrato nel tabellone delle qualificazioni grazie a una wild card, è stato sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-1 6-3.

Un sorteggio particolarmente sfortunato per l’azzurro, che ha trovato sulla sua strada la testa di serie numero 6 delle qualificazioni. Van de Zandschulp, numero 87 ATP, si è dimostrato troppo solido per Vavassori nel primo confronto diretto tra i due 29enni.

Una partita a senso unico, con l’olandese che ha dominato fin dai primi scambi, non lasciando mai entrare in partita il torinese. Per Vavassori un’eliminazione che non cancella comunque il buon momento di forma mostrato nelle ultime settimane.

