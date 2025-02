ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nardi e Vavassori (con una wild card) al via

🇦🇪 ATP 500 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Roman Safiullin vs (WC) Nikoloz Basilashvili

Mikhail Kukushkin vs (7) Otto Virtanen

(2) Quentin Halys vs Yasutaka Uchiyama

(PR) Yosuke Watanuki vs (8) Pavel Kotov

(3) Christopher O’Connell vs (WC) Abdulrahman Al Janahi

(WC) Andrea Vavassori vs (6) Botic van de Zandschulp

(4) Marton Fucsovics vs Jozef Kovalik

Lloyd Harris vs (5) Luca Nardi

