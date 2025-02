Verdasco-Djokovic show a Doha: vittoria lampo all’esordio (con il programma di domani e in campo Berrettini, Nardi ed il doppio Bole-Vavassori – Video)

Fernando Verdasco ha iniziato alla grande il suo ultimo torneo in carriera, trionfando insieme a Novak Djokovic nel primo turno di doppio all’ATP 500 di Doha. La coppia ispano-serba ha dominato Alexander Bublik e Karen Khachanov con il punteggio di 6-1 6-1 in appena 48 minuti.

Per lo spagnolo, ex numero 7 del mondo che si ritirerà al termine di questo torneo all’età di 41 anni, è stato un ritorno vincente nel circuito del doppio, dove non giocava dal 2022. “Forse dopo questa partita non dovrei giocare il secondo turno”, ha scherzato Verdasco. “Dovrei ritirarmi dopo aver vinto 6-1 6-1. È la sensazione migliore di sempre, grazie mille per essere venuti oggi e ci vediamo mercoledì.”

La coppia ha mostrato grande sintonia e divertimento in campo, celebrando con “chest bumps” già dal terzo game. La loro prestazione è stata impeccabile: hanno convertito quattro delle nove palle break create e salvato l’unica affrontata al servizio.

Verdasco, già vincitore delle ATP Finals 2013 in doppio con David Marrero, ha dimostrato di non aver perso il tocco a rete e la potenza del suo dritto mancino, che ha spesso messo in difficoltà gli avversari con profondità e angoli.

Al secondo turno, Verdasco e Djokovic affronteranno una sfida decisamente più impegnativa contro le teste di serie numero 2 Henry Patten e Harri Heliovaara, campioni in carica di Wimbledon e Australian Open.

Center Court – ore 12:30

Roman Safiullin vs Alex de Minaur

Karen Khachanov vs Daniil Medvedev

Novak Djokovic vs Matteo Berrettini (Non prima 15:30)

Stefanos Tsitsipas vs Hamad Medjedovic

Grandstand 1 – ore 12:30

Botic van de Zandschulp vs Abdullah Shelbayh

Andrey Rublev vs Alexander Bublik (Non prima 14:00)

Quentin Halys vs Felix Auger-Aliassime

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Petr Nouza / Patrik Rikl

Grandstand 2 – ore 12:30

Zhizhen Zhang vs Luca Nardi

Zizou Bergs vs Roberto Bautista Agut

Matthew Ebden / Joran Vliegen vs Joe Salisbury / Neal Skupski

Nikola Mektic / Michael Venus vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Grandstand 3 – ore 12:30

Otto Virtanen vs Nuno Borges

Jan-Lennard Struff vs Tallon Griekspoor

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Rohan Bopanna / Nuno Borges

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Jamie Murray / John Peers





Marco Rossi