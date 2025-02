Doppio successo e finale contro Fucsovics: la giornata perfetta di Vavassori

Andrea Vavassori ha vissuto una giornata importante al Challenger 125 di Manama, raggiungendo la finale grazie a due vittorie consecutive. L’azzurro, numero 240 del mondo, ha prima superato nei quarti il canadese Alexis Galarneau con un netto 6-2 6-1, per poi imporsi in semifinale sull’americano Brandon Holt per 6-4 4-6 6-4.

Una giornata perfetta per il tennista italiano che, dopo il successo agevole nei quarti, ha dovuto lottare maggiormente in semifinale. Contro Holt, numero 166 ATP, Vavassori ha mostrato grande carattere: dopo aver vinto il primo set 6-4, ha subito il ritorno dell’americano nel secondo. Nel set decisivo, però, l’azzurro è riuscito a trovare l’allungo decisivo chiudendo ancora 6-4, dopo aver annullato due palle break consecutive sul 3 a 4 che avrebbero mandato l’americano a servire per il match e piazzato il break poco dopo sul 4 pari a 30.

In finale l’azzurro affronterà l’esperto Marton Fucsovics, ex numero 31 del mondo e attualmente numero 97 ATP. L’ungherese, 33 anni, rappresenta un ostacolo impegnativo per Vavassori: Fucsovics può contare su una maggiore esperienza ad alto livello, avendo vinto due titoli ATP (Ginevra 2018 e Bucharest 2024) e raggiunto gli ottavi a Wimbledon nel 2021.

Per Vavassori si tratta di un’opportunità storica: la vittoria non solo gli regalerebbe il primo titolo Challenger in singolare, ma gli permetterebbe anche di fare un balzo in avanti nel ranking ATP. L’italiano sta dimostrando di attraversare un ottimo momento di forma, confermando le sue qualità sia in singolare che in doppio, e ora ha la possibilità di coronare questa settimana perfetta con un successo.

CH 125 Manama – Hard 🌤️ Parzialmente nuvoloso, 21°C / 16°C SF: Holt (Rank: 166) – Vavassori (Rank: 240) 4° inc. ore 09 (H2H: 0-0)

Holt (Rank: 166) – Vavassori (Rank: 240) (H2H: 0-0) ATP Manama Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 4 6 Brandon Holt Brandon Holt 4 6 4 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Holt 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Holt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Holt 15-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 B. Holt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Holt 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Holt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Holt 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Holt 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Holt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 QF: Galarneau (Rank: 178) – Vavassori (Rank: 240) 2° inc. ore 09 (H2H: 0-0) ATP Manama Alexis Galarneau Alexis Galarneau 2 1 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Galarneau 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-5 → 1-6 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 0-3 → 0-4 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Galarneau 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df df 0-2 → 0-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico