WTA 1000 Doha: Paolini in controllo, batte una Garcia fallosa

Buon ingresso nel WTA 1000 di Doha per Jasmine Paolini. La campionessa azzurra, testa di serie n.4 del torneo del Qatar, batte all’esordio Caroline Garcia per 6-3 6-4 al termine di un incontro complessivamente non bellissimo ma che Jasmine ha condotto con un tennis più concreto e pratico, mettendo molta pressione alla francese e procurandone tanti errori. Garcia ha il “punch” per fare il punto da ogni posizione del campo ma soffre molto quando è costretta rincorrere e l’avversaria rimette ogni accelerazione costringendola alla lotta, e in particolare quando la rivale risponde in modo aggressivo. La vittoria di Jasmine infatti si è basata sulla sua forza in risposta: traiettorie profonde, con discreto margine ma aggressive, che non hanno lasciato comode palle da aggredire. Caroline ha regalato tanto in spinta e commesso anche gravi doppi falli nei suoi turni di battuta che hanno fruttato i break all’italiana.

Paolini ha giocato un tennis lucido, scegliendo quando accelerare e senza prendere grandi rischi visto che spingere con intensità era sufficiente nella maggior parte degli scambi a forzare l’errore di Garcia. Qualche bel vincente della francese, ma poco per tenere a bada il vigore e velocità in campo di Paolini. Una partita rapida, controllata senza grandi problemi, eccetto l’avvio dove è andata subito sotto di un break, prontamente recuperato. Al terzo turno aspetta la vincente della sfida che oppure Ostapenko a Samsonova.

Paolini subisce un break immediato con un bel diritto vincente di Garcia ai vantaggi, poche prime palle per Jasmine e Caroline è molto aggressiva in risposta. Accade lo stesso ma al contrario nel secondo game, l’italiana comanda dalla risposta e si procura il 15-40. Il contro break arriva alla seconda chance grazie ad un rovescio pesante che sbaraglia la francese sotto rete. 1 pari. Dopo una manciata di game tranquilli, sul 3-2 Garcia commette doppio fallo e poi sbaglia il tempo dell’attacco, subendo il passante basso di Paolini che arriva a palla break sul 30-40. Altro doppio fallo, disastro della francese che manda avanti 4-2 l’italiana. Garcia ritrova precisione col diritto ed è anche molto fortunata con un nastro che spegne la traiettoria e le vale il 15-40. Jasmine è brava comandare col diritto dopo una prima palla in campo, cancella le due chance alla rivale. Bella reazione di Jasmine e 5-2. Caroline continua a soffrire troppi alti e bassi: alcune ottime giocate (in particolare dopo una prima di servizio), errori marchiani per indecisioni, come se cambiasse idea all’ultimo o fosse un po’ distratta. Molto focalizzata e presente invece Paolini, brava a chiudere il set 6-3 al secondo set point (diritto vincente da sinistra, sulla riga) al termine di un turno di battuta solido, pochi fronzoli e tutta sostanza.

Garcia parte più solida nel secondo set, mentre Paolini nel suo primo game di battuta, sul 15-30, commette un doppio fallo che regala due palle break alla francese. Troppe poche prime per Jasmine, che sul 30-40 tira una seconda palla troppo centrale, è facile per Caroline entrare forte col diritto e chiudere poi nell’angolo aperto. 2-0 Garcia. Anche un po’ imprecisa col diritto Jasmine nel cambiare da cross a lungo linea, forse leggermente in ritardo nell’adattarsi col corpo. Ci pensa ancora Garcia ad aiutare l’azzurra con due doppi falli (sul 15-30 la seconda palla quasi non arriva alla rete!). La francese completa il disastro tirando un diritto in corsa in tribuna, per il contro break di Paolini (2-1). Tanti errori in questa fase della partita, tutt’altro che esaltante. Paolini impatta lo score 2 pari. La scossa arriva sul 30 pari. Garcia al servizio subisce l’aggressività di Paolini, bellissimo il rovescio vincente lungo linea che vale alla Toscana il 30 pari. La tensione fa smarrire il servizio alla francese, che subisce un’altra bordata (stavolta di diritto) di Paolini dal centro del campo, c’è la palla break sul 30-40. Trova una riga Caroline in scambio ma Jasmine è bravissima a non indietreggiare, mettere pressione e quindi forzare l’errore della francese, per il Break che manda al comando Paolini 4-3. Con un turno di servizio molto solido Jasmine vola 5-3, e in risposta gioca il punto più clamoroso del match, rimettendo una palla corta ottima… che sprint! Jasmine vuole chiudere subito, corre e copre il campo benissimo, anche in avanti. Strappa due match point sul 15-40. Garcia attacca con forza e chiude di volo sul primo; brava anche nel secondo, servizio e diritto incisivo. L’azzurra chiude il match per 6-4 con un altro turno di battuta ben condotto, rapida nel correre nell’angolo e giocare palle profonde.

Marco Mazzoni

Caroline Garcia vs (4) Jasmine Paolini