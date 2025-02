Dalla racchetta alle interviste”: Camila Giorgi riappare a Buenos Aires come giornalista. Delray Beach, la racchetta di Shevchenko si spezza come un Lego. Rotterdam premia il metodo Lopez: ‘Con Alcaraz lavoriamo sulla persona’ (Video)

Si torna a parlare di Camila Giorgi, ma in una veste completamente nuova. Dopo il suo improvviso allontanamento dal tennis professionistico e il successivo annuncio del ritiro, l’ex tennista italiana è riapparsa all’ATP di Buenos Aires 2025 in un ruolo inedito: quello di giornalista, realizzando interviste per i canali ufficiali del torneo a giocatori come Sebastian Baez e Guido Pella.

Buongiorno da Camila Giorgi, presente ieri a Buenos Aires in qualità di intervistatrice 😅 (Certo però che quei "sí me acuerdo, partidazo!" mi fa troppo venire in mente il famoso "I don't follow tennis" 😂) pic.twitter.com/FyqbKZfaf4 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) February 11, 2025

Nel frattempo dal torneo di Delray Beach arriva un’immagine curiosa: la racchetta Babolat di Alexander Shevchenko si è letteralmente spezzata in due parti uguali dopo essere scivolata dalle mani del kazako durante un servizio, separandosi nettamente tra manico e telaio come se fosse un pezzo di Lego. Un evento raro nel circuito professionistico, dove le racchette si rompono solitamente solo per gesti di stizza dei giocatori.

Shevcenko vs Mmoh pic.twitter.com/RuspFHkPAo — Instant Highlights (@InstHighlights) February 11, 2025

A Rotterdam, invece, Samuel Lopez ha festeggiato il suo debutto ufficiale come secondo allenatore di Carlos Alcaraz con una vittoria. Intervistato da Eurosport, Lopez ha rivelato i segreti del lavoro con il murciano: “Abbiamo insistito molto sul fatto che rimanesse se stesso. Che avesse chiaro cosa deve fare, le sue routine, la sua attitudine, che questo fosse al di sopra di tutto. Preoccuparsi molto di questo e non tanto del tennis per, da lì, costruire Carlos Alcaraz. Ci sta riuscendo. Era uno degli obiettivi che ci siamo posti nella pre-stagione.”

“Le cose non sono facili”, ha aggiunto Lopez, “ma questa settimana abbiamo fatto un altro passo avanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Anche se non è in un’età avanzata perché è molto giovane, ha già delle esperienze tennistiche che lo aiutano a conoscersi sempre meglio.”





Francesco Paolo Villarico