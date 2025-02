Buenos Aires, Passaro si ritira dopo la qualificazione: entra Coria

Un finale amaro per Francesco Passaro all’IEB Argentina Open di Buenos Aires. Il tennista perugino, dopo aver superato le qualificazioni, è stato costretto a ritirarsi dal torneo ATP 250 a causa di problemi muscolari alla gamba destra.

Al suo posto nel tabellone principale è subentrato l’argentino Federico Coria, che avrà così l’opportunità di giocare davanti al pubblico di casa nella “Cattedrale del tennis argentino”, come è soprannominato il Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Una rinuncia particolarmente sfortunata per Passaro, che si era guadagnato l’accesso al main draw del torneo dotato di un montepremi di 688.985 dollari. Il tennista italiano dovrà ora concentrarsi sul recupero per tornare il prima possibile in campo.





Marco Rossi