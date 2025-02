Rivoluzione ATP: Video Review in arrivo per tutti i Masters 1000. Sinner raggiunge Alcaraz: sono 36 le settimane da numero 1

Jannik Sinner entra sempre più nella storia del tennis: con questa settimana l’altoatesino raggiunge quota 36 settimane al vertice del ranking ATP, eguagliando il record di Carlos Alcaraz. Un traguardo che li pone in un club esclusivo di soli 17 tennisti nella storia che hanno raggiunto o superato questo numero di settimane da numero uno del mondo.

Il cammino di Sinner al vertice del tennis mondiale è destinato a continuare nelle prossime settimane, con l’italiano che ha già la certezza matematica di rimanere in vetta al ranking ancora per un po’. Nel mirino ci sono ora i record di altre leggende del tennis: Ilie Nastase (40 settimane), Andy Murray (41) e Gustavo Kuerten (43).

Per entrambi i giovani campioni, Sinner e Alcaraz, questo è solo l’inizio di quella che si preannuncia come una lunga battaglia per il dominio del tennis mondiale nei prossimi anni. I due, che stanno ridefinendo i vertici del tennis mondiale con la loro rivalità, hanno dimostrato di poter mantenere con continuità la posizione di numero uno, un’impresa riuscita a pochissimi nella storia di questo sport.

Un dato che conferma ulteriormente come il tennis stia vivendo una nuova era, con due giovani campioni capaci di scrivere già record significativi a un’età in cui molti loro predecessori stavano ancora cercando di affermarsi ai massimi livelli.

L’ATP ha annunciato una svolta storica per il tennis professionistico: dal 2025 la tecnologia Video Review sarà introdotta su tutti i campi dei nove tornei Masters 1000. Il debutto è previsto al BNP Paribas Open di Indian Wells a marzo.

La nuova tecnologia permetterà ai giudici di sedia di rivedere diverse situazioni di gioco, tra cui le chiamate “not-up” (doppio rimbalzo), i colpi fallosi, i tocchi, le interferenze, gli errori nel punteggio e le possibili situazioni di default, garantendo una maggiore accuratezza nell’arbitraggio.

Il Video Review ha fatto il suo debutto nel circuito ATP nel 2018 alle Next Gen ATP Finals, per poi essere utilizzato per la prima volta alle ATP Finals nel 2020. Questa implementazione segna un ulteriore passo avanti in un anno già rivoluzionario per il tennis, che ha visto per la prima volta l’introduzione del Live Electronic Line Calling in tutti i tornei del circuito e su tutte le superfici.

Questa innovazione, che si aggiunge alla chiamata elettronica delle linee, rappresenta un importante passo avanti nel tentativo di garantire il massimo dell’accuratezza nell’arbitraggio, a beneficio sia dei giocatori che degli spettatori.





Francesco Paolo Villarico