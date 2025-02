Sinner potrebbe cambiare il suo programma in primavera?

Un indizio social lascia pensare che Jannik Sinner potrebbe aver cambiato il suo programma per la prossima primavera. In questi giorni il n.1 del mondo sta preparando il rientro alle competizioni, previsto per il rinnovato ATP 500 di Doha (al via la prossima settimana), presso il Monte Carlo Country Club, come abbiamo già documentato ieri con una breve clip video che ritraeva Jannik in campo insieme al giovane norvegese Kjaer.

Proprio l’account social del fascinoso circolo del Principato ieri ha pubblicato una storia su Instagram con una bella foto di Sinner, sorridente nel corso di un allenamento, con il seguente testo a corredo: “Questo sorriso? Esattamente come ci sentiamo pensando all’idea di rivertì al Monte Carlo Country Club in meno di due mesi”.

Il programma di Sinner prevedeva la disputa del torneo su terra battuta di Monaco di Baviera, passato quest’anno a categoria ATP 500, e l’assenza a Monte Carlo, che è un un evento Masters 1000 ma “non obbligatorio”. Tuttavia il fatto che nella settimana del torneo bavarese (14-20 aprile) è stata fissata l’udienza al TAS di Losanna per la nota vicenda Clostebol (16-17 aprile) potrebbe aver spinto Jannik ad un cambio dei suoi piani e reinserire il torneo monegasco nel suo schedule.

Per averne certezza non resta che attendere una sua dichiarazione in merito, che molto probabilmente arriverà proprio nel corso del torneo di Doha, dove quasi sicuramente la stampa presente lo interpellerà sul tema.

Marco Mazzoni