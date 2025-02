“L’ho fatto per mia figlia”: Bencic trionfa ad Abu Dhabi da mamma (Video)

Belinda Bencic ha conquistato il WTA 500 di Abu Dhabi, superando Ashlyn Krueger con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-1 in una finale durata due ore e 23 minuti. Per la svizzera si tratta di un ritorno al successo straordinario, arrivato a meno di quattro mesi dal suo rientro nel circuito dopo la maternità.

“A mio marito e a mia figlia Bella, vi amo tanto”, ha dichiarato commossa Bencic dopo la vittoria. “Era un grande sogno per me tornare a giocare davanti a lei e vincere il torneo.” Parole che racchiudono tutta l’emozione di un successo speciale, il primo da mamma.

L’ex numero 4 del mondo e campionessa olimpica 2021 ha completato una rimonta impressionante nel suo quarto torneo dopo la nascita della figlia Bella, avvenuta nell’aprile 2024. Per Bencic si tratta del nono titolo WTA in carriera, il secondo ad Abu Dhabi dopo quello del 2023, dove mantiene un record perfetto di 9 vittorie e zero sconfitte.

Il ritorno ai vertici della svizzera è stato fulmineo. Dopo aver disputato un torneo WTA 125, un ITF Challenger e la Billie Jean King Cup nell’ottobre 2024, Bencic ha iniziato il 2025 con la United Cup, raggiungendo poi gli ottavi di finale agli Australian Open, il suo primo Slam dal US Open 2023. Il bilancio stagionale è ora di 10 vittorie e 3 sconfitte.

Un successo ancora più significativo considerando che Bencic, attualmente numero 157 del mondo, è diventata la terza giocatrice con il ranking più basso a vincere un WTA 500 da quando è stata creata questa categoria di tornei. Solo Alexandra Dulgheru (vincitrice a Varsavia 2009 da numero 201) e Serena Williams (Stanford 2011 da numero 169) hanno trionfato partendo da una posizione più bassa in classifica.

