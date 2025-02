Alcaraz apre al futuro: “Il mio team non sarà solo spagnolo” (Video)

Carlos Alcaraz continua il suo percorso vincente all’ATP di Rotterdam 2025, dove ieri ha superato brillantemente Andrea Vavassori con una prestazione definita “ingiocabile” dall’italiano. Nel post partita, il murciano ha affrontato diversi temi interessanti, aprendo anche a possibili novità future nel suo team.

“Il lavoro che svolgono dietro le quinte è molto importante per me”, ha spiegato Alcaraz parlando del suo staff. “Come ho sempre detto, più mi sento a mio agio fuori dal campo, meglio gioco dentro. Il mio team è la mia famiglia, ed è fondamentale creare questa buona atmosfera.” Interrogato sulla composizione esclusivamente spagnola del suo entourage, il campione ha sorpreso tutti lasciando la porta aperta a futuri cambiamenti: “Per quanto riguarda la lingua, è certamente più facile comunicare. Ma sinceramente non è qualcosa che mi preoccupa particolarmente. Per ora è così, ma in futuro… vedremo.”

Sulla prestazione, Alcaraz ha mostrato soddisfazione per i miglioramenti rispetto al primo turno: “Sto lavorando per mantenere la concentrazione costante durante tutto il match. Nel primo turno ho avuto troppi alti e bassi, oggi ho cercato di evitarlo e sono contento di esserci riuscito.”

Interessante anche il commento sulle parole di Richard Krajicek, che ha definito il suo gioco “quasi perfetto” suggerendo però di cercare più punti gratuiti con la prima di servizio: “È esattamente quello su cui sto lavorando”, ha ammesso Alcaraz. “Ho migliorato il mio servizio proprio per questo motivo e continuerò a farlo.”

Il numero tre del mondo ha anche apprezzato i complimenti di Vavassori, che lo ha definito uno dei giocatori più simpatici del circuito: “È bello avere questo tipo di giocatori nel tour, che diffondono energie positive. Non mi aspettavo di vincere così facilmente oggi, ma ho davvero giocato bene.”





Francesco Paolo Villarico