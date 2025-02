Zheng Qinwen inserisce nel suo team Albert Costa

Una vecchia conoscenza torna sul tour Pro. La talentuosa tennista cinese Zheng Qinwen nei due importanti tornei WTA di Doha e Dubai sarà seguita da Albert Costa, ex campione a Roland Garros. I due hanno iniziato a lavorare assieme in preparazione dei due WTA 1000 del Golfo Persico.

Il coach principale di Zheng, Pere Riba, è attualmente bloccato dalla riabilitazione a seguito dell’operazione all’anca da poco effettuata e per questo è entrato nel team della cinese il catalano, celeberrimo per il suo bel rovescio a una mano e il suo tennis consistente su terra battuta che lo portò a vincere Roland Garros nel 2002.

“Albert ha sempre avuto enorme passione per il tennis. Questo è importante”, ha affermato alla stampa locale Qinwen, medaglia d’oro olimpica di Parigi 2024. “Ha il requisito fondamentale per essere un bravo allenatore, non tanti coach nel tour hanno questo tipo di passione. Molti allenatori considerano questo solo un lavoro. Ma ci sono alcuni allenatori nel tour che sono diversi. Amano davvero il tennis, vogliono che i loro giocatori siano attenti al miglioramento con attenzione giorno dopo giorno. Lo vedi da come si pone in campo, ha la stessa passione di quanto giocava. Penso che lui sia questo tipo di allenatore ed è bello stare insieme in campo”.

Costa da giocatore ha segnato un best ranking n.6 nel 2002 e ha vinto 12 titoli in singolare. Era un vero terraiolo “doc”, amava cambiare ritmo e tirare splendide accelerazioni con il suo elegante rovescio a una mano, sempre pronto a grandi maratone. Un modo di correre, colpire e interpretare il gioco prettamente da terra rossa, tanto che a Wimbledon non ha mai passato il secondo turno, in un’epoca nella quale l’erba era ancora assai veloce e scivolosa. Ritiratosi nel 2006, ha allenato per diversi mesi Feliciano Lopez, quindi nel 2009 ha preso il posto di Emilio Sanchez come capitano della squadra spagnola di Coppa Davis, vincendo due titoli. Per 11 anni è stato direttore del torneo ATP di Barcellona, e poi anche della Final 8 di Davis Cup.

Non è chiaro se Albert resterà nel team di Zheng anche dopo il rientro di Pere Riba. Sarà interessante valutare la sua mano nel tennis di Qinwen, se riuscirà a dare più acume tattico al gioco a tutto campo e in grande anticipo della cinese, una condotta spettacolare ma spesso poco efficace.

