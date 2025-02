Kvitova annuncia il rientro sul tour dopo la maternità (video)

Petra Kvitova torna sul tour WTA dopo esser diventata mamma. La splendida notizia per i tanti amanti del tennis elegante e offensivo della campionessa ceca arriva come ormai di consueto via social. La 34enne Kvitova, due volte campionessa a Wimbledon, ha disputato il suo ultimo torneo nell’ottobre del 2023, quindi uno stop di quindici mesi con la nascita del figlio Petr lo scorso luglio.

Petra Kvitova is back!!! She’s coming back this month in Austin, and will play Austin & Indian Wells & Miami pic.twitter.com/0KwDQ9mSHy — Owen (@kostekcanu) February 3, 2025

Petra tornerà in gara al torneo WTA 250 di Austin questo mese e ha intenzione di giocare a Indian Wells e Miami. Kvitova ha vinto Wimbledon nel 2011 e nel 2014, ha raggiunto il secondo posto nel ranking mondiale come miglior piazzamento, e ha trionfato complessivamente in 31 tornei. Oltre a vari infortuni patiti nella sua lunga carriera, fu protagonista anche di un terribile episodio nella sua Repubblica Ceca, un’aggressione che le provocò gravi ferite alle mani nel tentativo di difendersi.

Dopo il ritorno di Bencic, il tour WTA saluta il ritorno di un’altra mamma. Ci sarà molta curiosità per vedere in quali condizioni fisiche e tennistiche si ripresenterà Kvitova dopo il lungo stop.

Mario Cecchi