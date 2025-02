Ruud si confessa: “Norvegia, Arabia Saudita e il peso delle parole”

In un’intervista rilasciata a Nettavisen durante le Qualifiers di Coppa Davis, Casper Ruud, attuale numero 5 del ranking mondiale, ha affrontato diversi temi delicati, mostrando una franchezza insolita per un giocatore solitamente riservato.

Il Rapporto con i Media

“Ho un piccolo piano per, forse, non parlare più così tanto di questi argomenti”, ha esordito sorprendentemente Ruud. “Non direi che sia fastidioso, ma c’è sempre una grande reazione da parte di ogni tipo di persona, il che è completamente ragionevole. Le persone hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni, è questo il significato della libertà di espressione. Non è una questione semplice, ma comprendo tutto ciò che accade quando si diventa una figura pubblica, dove la tua voce va oltre il campo da tennis.”

La Scelta di Restare in Norvegia

Il tennista norvegese ha anche affrontato il tema della residenza fiscale, argomento sempre scottante nel tennis professionistico: “Nel mio caso, ho sempre avuto chiaro che sarei rimasto in Norvegia, anche se ammetto di aver pensato più di una volta di trasferirmi altrove. Molti altri giocatori hanno fatto le valigie e sono partiti, ma io no, per ora scelgo di restare. Mi sento molto a mio agio in Norvegia, dove ho tutti i miei amici e familiari vicini. Ogni volta che ci penso, sento che sarebbe un sacrificio troppo grande trasferirmi da qui.”

“Siamo un grande paese sotto molti aspetti, quindi non è giusto uscire e lamentarsi di tutto, anche se abbiamo il diritto di opinare su tutti i temi di attualità. Alla fine sono solo un cittadino, come chiunque altro qui. È giusto che la gente reagisca a quello che dico, tutti abbiamo il permesso di parlare e opinare. Nonostante tutto, forse in passato ho detto più di quanto avrei dovuto, quindi in futuro potrei dire meno”, ha aggiunto con una punta di sarcasmo.

La Questione Arabia Saudita

La parte più controversa dell’intervista ha riguardato il suo rifiuto di partecipare a eventi in Arabia Saudita. Nonostante il tentativo del suo addetto stampa di evitare l’argomento, Ruud ha scelto di affrontare la questione con trasparenza:

“All’epoca dissi quello che pensavo e lo manterrò fino a quando non ci sarà un cambiamento drastico in questi paesi. Non ho bisogno di dire altro perché è un tema delicato da discutere. È perfettamente giusto che alcuni siano d’accordo con le mie parole e altri no, è ‘la bellezza del gioco’, che ti permette di parlarne. Non mi aspetto che tutti siano d’accordo, ho semplicemente espresso la mia opinione, cercando di formulare la mia risposta nel modo più corretto possibile.”

La posizione di Ruud potrebbe però metterlo in una situazione complicata, considerando la crescente influenza dell’Arabia Saudita nel circuito ATP, che potrebbe rendere inevitabile un futuro confronto con questa realtà.





Francesco Paolo Villarico