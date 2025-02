WTA 500 Abu Dhabi: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Principale – hard

(1) Elena Rybakina vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Yue Yuan vs Qualifier

Ons Jabeur vs (7) Jelena Ostapenko

(4) Yulia Putintseva vs Bye

(WC) Marketa Vondrousova vs (WC) Emma Raducanu

(WC) Belinda Bencic vs Rebecca Sramkova

Polina Kudermetova vs (5) Liudmila Samsonova

(8) Leylah Fernandez vs Ekaterina Alexandrova

(WC) Caroline Garcia vs Lulu Sun

Qualifier vs Ashlyn Krueger

Bye vs (3) Daria Kasatkina

(6) Anastasia Pavlyuchenkova vs Qualifier

Qualifier vs Magda Linette

Magdalena Frech vs Linda Noskova

Bye vs (2) Paula Badosa