BJK Cup, Raducanu-Boulter per la storia: la Gran Bretagna cerca la prima finale dopo 43 anni. Sarà la Slovacchia però ad andare in finale

Gran Bretagna e Slovacchia si affrontano nella semifinale della Billie Jean King Cup 2024, in una sfida che potrebbe regalare una pagina di storia al tennis femminile. La vincente affronterà in finale l’Italia.

STORIA E PRECEDENTI

Per la Slovacchia è la prima semifinale dal 2013, mentre il loro ultimo trionfo risale al 2002, quando sorpresero il mondo battendo Svizzera, Francia, Italia e Spagna. La Gran Bretagna, invece, non raggiunge la finale dal 1981 e, nonostante quattro finali disputate (1967, 1971, 1972 e 1981), non ha mai vinto il trofeo.

Nei precedenti diretti, la Slovacchia ha vinto entrambi gli scontri con le britanniche, l’ultimo nel 2020 con Anna Karolina Schmiedlova protagonista di due vittorie.

LE PROTAGONISTE

Emma Raducanu e Katie Boulter sono state finora le stelle della Gran Bretagna, mostrando un tennis di altissimo livello. La Slovacchia risponde con Rebecca Sramkova, tornata in nazionale dopo quattro anni e già protagonista di una sorprendente vittoria contro Collins, e Viktoria Hruncakova, che ha inanellato sei vittorie consecutive tra singolare e doppio.

“Io e tutto lo staff stiamo facendo del nostro meglio per instillare nelle giocatrici la convinzione che possiamo farcela”, ha dichiarato il capitano britannico Anne Keothavong. “Non guardiamo troppo avanti, ma siamo qui per vincere.”

La Slovacchia potrebbe compiere un’impresa curiosa: in caso di vittoria, avrebbe eliminato tre nazioni che ospitano tornei del Grande Slam (USA, Australia e Gran Bretagna) in successione.

ITF Billie Jean King Cup 2024 E. Raducanu E. Raducanu 6 6 V. Hruncakova V. Hruncakova 4 4 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 E. Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-2 → 5-3 V. Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-2 → 5-2 E. Raducanu 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 V. Hruncakova 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 E. Raducanu 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 E. Raducanu 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 V. Hruncakova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 V. Hruncakova 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Hruncakova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Hruncakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

12:00 Raducanu E. (🇬🇧 GBR) vs Hruncakova V. (🇸🇰 SVK)

13:30 Boulter K. (🇬🇧 GBR) vs Sramkova R. (🇸🇰 SVK)



ITF Billie Jean King Cup 2024 K. Boulter K. Boulter 6 4 4 R. Sramkova R. Sramkova 2 6 6 Vincitore: R. Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Boulter 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 4-6 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 K. Boulter 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Boulter 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 R. Sramkova 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Sramkova 0-15 df 30-15 ace 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Boulter 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 K. Boulter 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Sramkova 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Boulter 0-15 15-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Sramkova 0-15 15-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 K. Boulter 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

15:00 Nicholls O./Watson H. (🇬🇧 GBR) vs Hruncakova V./Mihalikova T. (🇸🇰 SVK)