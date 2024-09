Trofeo Antonino Mercadante: Zagars e Tomova i vincitori

Va in archivio sui campi in terra rossa del Ct Palermo il 10° Torneo Internazionale “Trofeo Antonino Mercadante” indimenticato ex presidente del sodalizio palermitano ormai prossimo ai 100 anni storia.

Ad inscrivere il loro nome nell’albo d’oro della prova ITF J100 sono stati il 17enne mancino lettone Arturs Zagars che ha sconfitto 7-5 6-2 il toscano di Montecatini Matteo Gribaldo e la sedicenne bulgara Emma Tomova che ha prevalso per 6-2 7-6 nei confronti della 15enne americana (mamma milanese) Emma Fulvia Wiesenfeld che si è arresa solo al 7° match point. Quest’ultima ha ricevuto il premio “miglior giovane” intitolato alla memoria di Alberto Monaco, socio del Circolo e valido tennista, figlio del consigliere nazionale Fitp Iano Monaco. Altro premio speciale assegnato nel corso della cerimonia quello “Fair play Roberto Ferrara” indimenticato dirigente del Ct Palermo che è stato consegnato dalla figlia Virginia, giocatrice del team di serie A1 femminile del club di viale del Fante, allo svizzero Dany Robas finalista nel doppio insieme al connazionale Adam Knis.

Vincitrici del titolo di doppio femminile la sedicenne atleta di casa Alessandra Fiorillo e la mancina romana Martina Cerbo. Vincitori del doppio maschile i toscani Matteo Gribaldo e Lorenzo Balducci.

Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri. Presenti alla premiazione, tra gli altri, il presidente Giorgio Lo Cascio, i dirigenti Marco Valentino e Manfredi De Bellis, l’assessore comunale allo sport e al turismo Alessandro Anello, il delegato provinciale Fitp Marcello Clemenza oltre a Giovanni e Paolo Mercadante.

“Anche quest’anno, come da tradizione, il Trofeo Mercadante ha visto disimpegnarsi atleti di cui sentiremo parlare in futuro – ha dichiarato il presidente Lo Cascio – questa manifestazione per noi riveste un significato speciale e siamo davvero felici di ospitare tutti gli anni nel nostro circolo atleti proveniente da tutto il mondo. Complimenti ai vincitori e ai finalisti. Ringrazio gli sponsor, il Comune, la Regione e tutti quelli che hanno lavorato con passione e dedizione lungo l’intero arco della settimana”.

Ricordiamo che questo evento ha visto in passato esibirsi anche l’attuale numero 1 al mondo ovvero Jannik Sinner, ma anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Elisabetta Cocciaretto.